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Tarihi vadide güvercin gübresiyle sebze yetiştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 10:00 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan Üzengi Vadisi'nde güvercin besleyen Osman Arıcı (59), elde ettiği güvercin gübresiyle bahçesinde sebze yetiştiriyor.

Tarihi vadide güvercin gübresiyle sebze yetiştiriyor

Olcay DÜZGÜN- Muhammed KISIR/NEVŞEHİR, (DHA) - TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan Üzengi Vadisi'nde güvercin besleyen Osman Arıcı (59), elde ettiği güvercin gübresiyle bahçesinde sebze yetiştiriyor.
Nevşehir'in Ortahisar Beldesi'nde bulunan Üzengi Vadisi, hem doğal hem de tarihi zenginlikleri ile ön plana çıkıyor. Bölgede kiliseler, doğal su kaynakları, dereler ve güvercinler için oyulmuş kayalar bulunuyor. Tarihi vadide 45 metrekare yer satın alan aşçılıktan emekli 3 çocuk babası Osman Arıcı, burada güvercin yetiştirmeye başladı. Arıcı, yetiştirdiği güvercinlerin gübresiyle vadinin karşısında bulunan arazisinde domates, biber, patlıcan ve kabak yetiştiriyor. Vadinin 7 kattan oluştuğunu belirten Osman Arıcı, "Burada bahçemizde ekimler yapıyoruz. Güvercinlerimiz olduğu için de gübrelerini bahçemizde kullanıyoruz. Yetiştirdiğim sebzeleri kendimiz tükettiğimiz gibi eş dost akrabalarımıza dağıtıyoruz, bazen de satıyoruz" dedi.
Güvercinleri Ortahisar'da pazarlardan satın aldığını belirten Arıcı "Güvercinleri besleyerek onların gübresini alıyorum. Bahçeme ektiğim domates, biber veya patlıcan gibi ürünlere gübre desteği sağlıyorum. 60 güvercin ile başladım. Şuan 500 güvercinim var" diye konuştu.
Bölgenin tanıtılarak turizme kazandırılmasını isteyen çiftçi Arıcı, "Bu yaptığım işi elimden geldiğince de geliştireceğim. Buralara yürüyüş grupları genellikle geliyor. Güvercinleri beslemek için Ortahisar'da pazarlardan buğday alıyorum. Kar yağdığı için güvercin hiçbir şey bulamıyor. Biz kışın gelip, burada güvercinleri besleriz. Ben bölgenin tanıtılmasını istiyorum. Türkiye'de böyle bir yer yok. O yüzden buraya gerekli önemin verilmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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Tarihi vadide güvercin gübresiyle sebze yetiştiriyorTarihi vadide güvercin gübresiyle sebze yetiştiriyorTarihi vadide güvercin gübresiyle sebze yetiştiriyorTarihi vadide güvercin gübresiyle sebze yetiştiriyor

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