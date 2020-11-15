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Tarihi Vaniköy Camii yangından sonra havadan böyle görüntülendi

15.11.2020 15:48 | Son Güncelleme:
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Tarihi Vaniköy Camii, yangından sonra drone ile havadan görüntülendi.

Tarihi Vaniköy Camii, yangından sonra drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, caminin büyük bir kısmının yanarak küle döndüğü yer alıyor.
Üsküdar Kandilli’de bulunan Tarihi Vaniköy Camii’nde saat 13.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren denizden ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı caminin son hali drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, Osmanlı döneminden kalma caminin büyük bir kısmının yanarak küle döndüğü görülüyor.

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