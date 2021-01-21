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Tarihi Vaniköy Camii’nde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılık takipsizlik kararı verdi.
Tarihi Vaniköy Camii’nde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılık takipsizlik kararı verdi.
21.01.2021 11:44 |
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Tarihi Vaniköy Camii’nde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılık takipsizlik kararı verdi.
Tarihi Vaniköy Camii’nde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılık takipsizlik kararı verdi.