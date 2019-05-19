Tarihi ve kültürel potansiyel turizme kazandırılacak

ALİ BALLI - OSMAN URAS - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Büyük tarihi ve kültürel varlığa sahip ülkemizin potansiyelini turizm ürününe dönüştürmek için yaptığımız çalışmalar var." dedi.

Alpaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, tarihi ve kültürüyle dünyanın eşsiz zenginliğine sahip bir hazine üzerinde olduğunu söyledi.

İnsanlık tarihinin bu topraklarda başlayarak bugüne kadar geliştiğini anlatan Alpaslan, bu tarihi serüvende insanoğlunun eşsiz eserlerini bu topraklar üzerine bıraktığını belirtti.

Kendilerinin de bunun farkında olarak eserlerin korunması ve kullanılması konusunda son derece hassas davrandıklarını ifade eden Alpaslan, buna yönelik çok kapsamlı mevzuat hazırladıklarını ve çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Tarihe ve kültüre karşı sorumluluklarını yerine getireceklerini vurgulayan Alpaslan, "Kültürel varlıkların ayağa kaldırılarak ziyarete açık olması için çalışmaları hızlı şekilde yapıyoruz. Dünyanın en büyük müzesi Türkiye'de. Türkiye'nin kendisi bir açık hava müzesi. Biz de bunun bilincinde olarak çalışmalarımızı hep birlikte yürütüyoruz." diye konuştu.