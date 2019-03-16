HABER

Tarihi yapı, müze görünümlü restorana dönüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 12:59 | Son Güncelleme

Tarihi ve kültürel yapısıyla dikkati çeken Şanlıurfa'daki Balıklıgöl Yerleşkesi civarında restorana dönüştürülen tarihi mekan, yapısı ve içindeki malzemelerle adeta müzeyi andırıyor

Tarihi ve kültürel yapısıyla dikkati çeken Şanlıurfa'da bir girişimci, geçmişte buz fabrikası olarak kullanılan tarihi mekanı aslına uygun restore edip restorana dönüştürerek turizme kazandırdı.

Yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen mekan, 65 yıl kadar buz fabrikası olarak hizmet verdi. 4 yıl önce yaşanan yangın sonrası büyük hasar gören yapı, atıl duruma geldi.

Şanlıurfalı turizmci Mustafa Yüzübeyaz, "Göbeklitepe Yılı"nın etkisiyle söz konusu mekanı aslına uygun restore edip, içinde sıra gecelerinin de düzenlendiği bir restorana dönüştürdü. Farklı yapısı ve eski radyolar, televizyonlar, kitaplar, bisiklet, saat, dikiş makinesi ve müzik aletleri gibi pek çok eski malzemenin dekor olarak kullanıldığı restoren, adeta müzeyi andırıyor.

- "Amacımız Şanlıurfa turizmine katkıda bulunmak"

İşletme Müdürü Mehmet Nuri Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mekanın yapım tarihini kesin olarak bilmediklerini, ancak yaklaşık 65 yıldır buz fabrikası olarak kullanıldığını söyledi.

Çıkan yangın sonrası buz fabrikasının kullanılmaz hale geldiğini ve 4 yıldır atıl durumda olduğunu anlatan Erdem, şöyle konuştu:

"2019 yılının 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesiyle bizler de turizme bir katkımız olsun diye burayı restore ederek kente kazandırdık. Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunduğu için il dışından ziyarete gelen misafirlerimizi burada güzel bir ortamda ağırlamak istiyoruz. Amacımız Şanlıurfa turizmine katkıda bulunmak. Burası daha önce atıl durumdaydı, madde bağımlılarının mekanı olmuştu. Büyük emekler harcayarak burasını ülkemiz ve kentimiz için turizme kazandırdık. Restoranımızda gelecek misafirlerimiz için yöresel yemekler ve sıra gecesi etkinlikleri düzenleyeceğiz. Bu bölgede böyle bir mekanın eksik olduğunu gördük. Restoranda eski Kur'an-ı Kerimler, radyo, televizyon gibi geçmişte kullanılan birçok malzeme var. Bir nevi müze yani. Amacımız insanlara farklı bir ortam sunmak. Bu anlamda herkesi buraya bekliyoruz."

Müşterilerden İsmail Kılıç ise bölgeye böyle bir restoran kazandıran yetkililere teşekkür ederek, mekanı çok beğendiğini dile getirdi.

PARTNERBunu kimse bilmiyordu! Günde 1 tane pirinç yutarsanız...Bunu kimse bilmiyordu! Günde 1 tane pirinç yutarsanız...
Başpapaz Akyüz'den Yeni Zelanda'daki saldırıya tepkiBaşpapaz Akyüz'den Yeni Zelanda'daki saldırıya tepki
Prof. Dr. Alpay Azap, ‘‘Çocuklarını aşılatmayan ailelerin sayısı hızla artıyor”Prof. Dr. Alpay Azap, ‘‘Çocuklarını aşılatmayan ailelerin sayısı hızla artıyor”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıklıgöl mekan müze restoran Şanlıurfa tarihi turizm

En Çok Okunan Haberler

Londra'da müslüman gruba saldırı!

Londra'da müslüman gruba saldırı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

CHP'li vekile camide büyük şok!

CHP'li vekile camide büyük şok!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı! 'Her ikisiyle de sevgiliydim ben'

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Münevver Karabulut cinayetinin kan parası, aileleri evinden etti

Karabulut cinayetinin kan parası evlerinden etti

Son dakika! Ege ve Akdeniz'de peş peşe depremler

Son dakika! Ege ve Akdeniz'de peş peşe depremler

Türkiye'ye hırsızlık için gelmişler!

Türkiye'ye hırsızlık için gelmişler!

Beşiktaş'ta silah sesleri!

Beşiktaş'ta sabah saatlerinde silah sesleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.