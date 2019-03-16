Tarihi yapı, müze görünümlü restorana dönüştü

Tarihi ve kültürel yapısıyla dikkati çeken Şanlıurfa'da bir girişimci, geçmişte buz fabrikası olarak kullanılan tarihi mekanı aslına uygun restore edip restorana dönüştürerek turizme kazandırdı.

Yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen mekan, 65 yıl kadar buz fabrikası olarak hizmet verdi. 4 yıl önce yaşanan yangın sonrası büyük hasar gören yapı, atıl duruma geldi.

Şanlıurfalı turizmci Mustafa Yüzübeyaz, "Göbeklitepe Yılı"nın etkisiyle söz konusu mekanı aslına uygun restore edip, içinde sıra gecelerinin de düzenlendiği bir restorana dönüştürdü. Farklı yapısı ve eski radyolar, televizyonlar, kitaplar, bisiklet, saat, dikiş makinesi ve müzik aletleri gibi pek çok eski malzemenin dekor olarak kullanıldığı restoren, adeta müzeyi andırıyor.

- "Amacımız Şanlıurfa turizmine katkıda bulunmak"

İşletme Müdürü Mehmet Nuri Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mekanın yapım tarihini kesin olarak bilmediklerini, ancak yaklaşık 65 yıldır buz fabrikası olarak kullanıldığını söyledi.