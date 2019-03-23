HABER

Tarihi yapı taziye evi olarak hizmete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 19:59 | Son Güncelleme

İstanbul Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk'ün doğup büyüdüğü ev, restorasyon çalışmasının ardından taziye evine dönüştürüldü

KİLİS (AA) - Kilis'te 100 yıllık taş ev, taziye evi olarak hizmete açıldı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Aslan Mahallesi'nde restorasyonu tamamlanarak taziye evine dönüştürülen tarihi binanın açılışında yaptığı konuşmada, cenaze hizmetlerinin önemine değindi.

Aktürk'ün evi belediyeye bağışladığına işaret eden Kara, şunları belirtti:

"Eski Kilis, eski, tarihi sokaklar dar ama gönüller geniş. Eve gireceğiz, ev dar ama sofralar geniş. Yüzyıllar boyunca tarihe Osmanlı da Selçuklu da böyle nam salmış. 77 yaşındaki Yaşar Aktürk, bu doğup büyüdüğü 100 yıllık bu taş evi belediyemize bağışladı. Belediyemiz de daha önce Arabacı Ali, Mehmet Kara ve diğer hayırseverlerin bağışlarında yaptığı gibi bu evi restore ederek taziye evi yaptı."

İstanbul Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk ise restorasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kilis için çaba sarf etmeye devam edeceğini söyledi.

Açılışa, Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal ve Mustafa Hilmi Dülger de katıldı.

10 bin erkekle birlikte olan eski seks işçisinden olay itiraflar!10 bin erkekle birlikte olan eski seks işçisinden olay itiraflar!
Yerinden kopan römork aile faciasına neden oldu! Geriye sadece...Yerinden kopan römork aile faciasına neden oldu! Geriye sadece...
Palandöken manzaralı Offroad Yarışları nefes kestiPalandöken manzaralı Offroad Yarışları nefes kesti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hizmete açıldı Kilis Restorasyon tarihi Kilis evi taş yapı taziye evi

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'tan yeni teknik direktör açıklaması

Beşiktaş'tan yeni teknik direktör açıklaması

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman final yapıyor?

Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman final yapıyor?

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da yerinden kopan römork faciaya neden oldu: 2 ölü, 5 yaralı

Yerinden kopan römork aile faciasına neden oldu! Geriye sadece...

Tekirdağda'ki Feci kazada TIR ikiye bölündü

Feci kaza! TIR ikiye bölündü

Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde deprem!

Akşener: Korkacağım bir kul yok; isteyen hapis eder

'İsteyen hapseder isteyen vurdurur' Akşener'den konuşulacak sözler!

D-100'de zincirleme trafik kazası!

D-100'de zincirleme trafik kazası!

Sivas'ta su kuyusuna düşen iki çocuk hayatını kaybetti

Oyun oynadıkları sırada ortadan kayboldular! Korkunç olay sonradan anlaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.