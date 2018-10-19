Tarihi yapılar mobil ekipler tarafından temizlenecek

Çeşitli kamu kurumlarıyla koordineli halde çalıştıklarını ifade eden Eraslan, "İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü ile koordineli olarak temizlik çalışmalarına başlandı. Kurumlarımızın tespit ettiği lokasyonlara ekibimiz anında müdahale edebiliyor. 2 ay boyunca 28 anıt eserde temizlik çalışması yapacağız. Bize bildirilen anıt eser üzerindeki çirkin görüntüyü ekibimiz kumlama makinesiyle kısa sürede temizleyebiliyor" dedi.

Eraslan, Meriç Köprüsü'nde seyir köşkündeki temizlik çalışmasının Tunca Köprüsü ile devam edeceğini dile getirdi.

İnsanları tarihe sahip çıkmaları yönünde duyarlı olmaya davet eden Eraslan, "Bir asırlık, iki asırlık 500 yıllık eserlerimizin üzerine yazılar yazılmış, çizimler yapılmış. Temizlik yapmak bizim için kısa süreli bir işlem ancak önemli olan bu ata mirası eserlere gözümüz gibi bakabilmek. Bu eserler geleceğin emaneti. Lütfen sahip çıkalım, hep birlikte geleceğe taşıyalım." diye konuştu.

