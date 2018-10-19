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Tarihi yapılar mobil ekipler tarafından temizlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 12:27 | Son Güncelleme

Edirne Valiliği, üzerine yazılar yazılan, resimler, grafikler çizilen tarihi eserlerin temizlenmesi amacıyla "mobil temizlik timi" kurdu - Mobil tim, Selimiye Camisi'nden Büyük Sinagog'a, köprülerden çeşmelere 28 yapıyı temizleyecek

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliği, kentte üzerine yazılar yazılan, resimler, grafikler çizilen tarihi eserlerin temizlemesi amacıyla "Mobil temizlik timi" kurdu.

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfınca oluşturulan mobil tim, Selimiye Camisi'nden Büyük Sinagog'a, köprülerden çeşmelere 28 eseri temizleyecek.

Padişahların gün batımını izlemesi için yapılan Meriç Köprüsü'ndeki seyir terasından başlanan temizlik çalışmaları toplam 2 ay sürecek.

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne Valisi Günay Özdemir'in talimatıyla kurulan ekibin çalışmalarına başladığını söyledi.

Çeşitli kamu kurumlarıyla koordineli halde çalıştıklarını ifade eden Eraslan, "İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü ile koordineli olarak temizlik çalışmalarına başlandı. Kurumlarımızın tespit ettiği lokasyonlara ekibimiz anında müdahale edebiliyor. 2 ay boyunca 28 anıt eserde temizlik çalışması yapacağız. Bize bildirilen anıt eser üzerindeki çirkin görüntüyü ekibimiz kumlama makinesiyle kısa sürede temizleyebiliyor" dedi.

Eraslan, Meriç Köprüsü'nde seyir köşkündeki temizlik çalışmasının Tunca Köprüsü ile devam edeceğini dile getirdi.

İnsanları tarihe sahip çıkmaları yönünde duyarlı olmaya davet eden Eraslan, "Bir asırlık, iki asırlık 500 yıllık eserlerimizin üzerine yazılar yazılmış, çizimler yapılmış. Temizlik yapmak bizim için kısa süreli bir işlem ancak önemli olan bu ata mirası eserlere gözümüz gibi bakabilmek. Bu eserler geleceğin emaneti. Lütfen sahip çıkalım, hep birlikte geleceğe taşıyalım." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre Koruma Vakfı Edirne temizlik

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