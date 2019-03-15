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Tarihi Yarımada atlı birliklere emanet

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 11:10 | Son Güncelleme

Her yıl uluslararası boyutta törenlere ev sahipliği yapan, yazın ve kışın yüz binlerce turistin uğrak noktaları arasında yer alan Gelibolu Yarımadası'nın asayişinde, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığının atlı jandarma timleri de görev almaya başladı - Atlı Jandarma Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Murat Tiryaki: - "Vatandaşlar bizleri gördüğünde çok olumlu tepkiler veriyorlar. Bu faaliyetlerimizin sürekli devam etmesini istiyorlar"

ÇANAKKALE (AA) - SERGEN SEZGİN - Dünya harp tarihinde önemli yer tutan "Çanakkale geçilmez" destanının yazıldığı Çanakkale'nin Gelibolu Yarımadası, jandarma bünyesindeki "Atlı Birlikler" tarafından da korunuyor.

Her yıl uluslararası boyutta törenlere ev sahipliği yapan, yazın ve kışın yüz binlerce turistin uğrak noktaları arasında yer alan Tarihi Yarımada'da, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığının Atlı Jandarma Timleri, emniyet ve asayişi sağlamak için görev alıyor.

Kabatepe mevkisinde geçen yılın ağustosta kurulan at tavlalarıyla beraber sürekli görev almaya başlayan timler, Şehitler Abidesi ve 57. Piyade Alayı Şehitliği gibi simge noktaların yanı sıra neredeyse tüm adada devriye geziyor.

Oruç Reis, Şanlı, Özgür ve Ötüken ismindeki 4 at, ihtişamlı görünümleri ve heybetli yapılarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Atlı Jandarma Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Murat Tiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki yıllarda genellikle geçici olarak bu bölgelerde görev aldıklarını söyledi.

Kabatepe mevkisinde kurulan tavlalarla beraber daimi görev yapmaya başladıklarını belirten Tiryaki, araçların giremediği yerlerin yanı sıra zorlu arazi koşullarında kendilerinin ön plana çıktığını anlattı.

Tiryaki, yaz aylarında Eceabat ve Kabatepe mevkilerindeki sahillerde de görev aldıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Bünyemizde 4 asayiş atımız bulunuyor. Atlarımız insanlara ani tepki göstermez ya da hayatın akışı içinde risk oluşturabilecek hareketler yapmazlar. Atlar doğaları gereği çok çabuk paniğe kapılırlar. Bizim atlarımız Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında da daha önce eğitim aldılar. Vatandaşlar bizleri gördüğünde çok olumlu tepkiler veriyorlar. Bu faaliyetlerimizin sürekli devam etmesini istiyorlar."

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Anahtar Kelimeler:
Atlı Birlikler Çanakkale Gelibolu Yarımadası

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