HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tarihi Yarımada'da koronavirüs sakinliği

Tarihi Yarımada'da koronavirüs sakinliği

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2020 18:08 | Son Güncelleme

Kovid-19 yani koronavirüs tedbirleri İstanbul'da alışılagelmişin dışında görüntüler ortaya çıkardı. Tarihin en sakin günlerini yaşayan kentte, vatandaşlar yapılan uyarılar dikkate alınca meydanlar boş kaldı.

İstanbul'a gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak yeri olan Eminönü Meydanı, bugünlerde alışagelmiş kalabalığından yoksun bir görüntü sunuyor. Vapur, otobüs, tramvay gibi ulaşım güzergahı olmasına rağmen meydanın boş kaldığı gözlendi.

Meydanda kuruyemiş dükkanı bulunan Osman Çakır, 11 yıldır aynı yerde çalıştığını ve Eminönü Meydanı'nı hiç sakin görmediğini söyledi.
Birçok olayın meydanda yaşandığını belirten Çakır, "Burada sel de yaşadık 15 Temmuz'u da yaşadık, hiç böyle olmamıştı. Ben burada hatırlıyorum kar yağıyordu dizimize kadar, müşteri bastırıyordu ama şu an hiçbir şey yok, bomboş. Meydanda, saysanız 7-8 kişi yoktur. Normalde şu meydanda insan eksiz olmazdı, ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz." dedi.

SULTANAHMET MEYDANI

SULTANAHMET MEYDANI
Tarihi Yarımada'nın en önemli meydanlarından olan Sultanahmet Meydanı da boş kaldı.
Sultanahmet Camisi ve Ayasofya'yı içerisinde barındıran tarihi meydan, hem bazı ülkelerle uçuşların durdurulması hem de alınan tedbirler kapsamında sakinliğini korudu.
Çok az sayıda turist, maske ve eldiven takarak gezilerini sürdürürken, meydana çıkan sokak ve caddelerde de trafik yoğunluğunun oldukça az olduğu görüldü.
Turizm işi yapan Engin Karagül de 35 yıldır Sultanahmet Meydanı'nda bulunduğunu belirterek, tarihi yeri hiç bu kadar sakin görmediğini dile getirdi.
Karagül, meydanda hayatın durma noktasında olduğunu sözlerine ekledi.

TAKSİM

TAKSİM
İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı da İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca çok sayıda işletmenin açılmaması nedeniyle boş kaldı.
Günün her saati kalabalık olan İstiklal Caddesi gibi yerli ve yabancı turistlerin buluşma noktası olan Taksim Meydanı da boş görüntüsüyle dikkati çekti.
İstiklal Caddesi girişinde dönerci dükkanı işleten Hayri Taş, 30 yıldır aynı yerde çalıştığını ve alanı daha önce bu kadar sakin görmediğini ifade etti.
Meydanda kötü olayların yaşandığı zamanlar da bile bu kadar sessizlik olmadığını söyleyen Taş, "Eğer benim ülkem, vatanım, milletim kazanacaksa işlerin hiç önemi yok." dedi. (AA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs istanbul

En Çok Okunan Haberler

Maskelerle ilgili flaş 'reçete' kararı

Maskelerle ilgili flaş 'reçete' kararı

İtalya'da yaşayan Türk öğrenci 'lütfen' diyerek uyardı

İtalya'da yaşayan Türk öğrenci 'lütfen' diyerek uyardı

İrem Sak'tan tepki çeken koronavirüs videosu

İrem Sak'tan tepki çeken koronavirüs videosu

Büyük indirim yolda

Büyük indirim yolda

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

Canlı yayında açıkladı: O benim kızım

Canlı yayında açıkladı: O benim kızım

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Koronavirüs düşmanı! 15 gün sonra...

Koronavirüs düşmanı! 15 gün sonra...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Çöpten altın topluyorlar

Çöpten altın topluyorlar

İlk örnek ev teslim edildi! O evler artık böyle olacak

İlk örnek ev teslim edildi! O evler artık böyle olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en uzun plajında koronavirüs önlemi!

Dünyanın en uzun plajı kapatıldı!

Antalya'da eczanede şeffaf naylonlu koronavirüs önlemi

Eczanede ilginç koronavirüs önlemi! Büyük beğeni topladı

Koronavirüsten korunmak için dezenfektan alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Dezenfektan alırken nelere dikkat etmeliyiz?

DHA, 750 turistle karantina altındaki oteli görüntüledi

İşte karantina altındaki o otel!

İstanbul'un en kalabalık noktasıydı! Taksim Meydanı dezenfekte edildi

Bu kareler bugün çekildi! Her metrekaresi böyle temizlendi

Fırsatçılara inat bedava maske dağıtıyor!

Fırsatçılara inat bedava maske dağıtıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.