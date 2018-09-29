Tarihi yarımadada anı dalışı

Heyet adına AA muhabirine konuşan NATO'da görevli subay Doc Cox, Çanakkale'de bulunmaktan dolayı büyük onur duyduklarını söyledi. Bu dalış ile "HMS Louis" gemisi ve mürettebatını andıklarını belirten Cox, şöyle devam etti:

"Tarihi alana gelerek dalış yaptığımız için çok mutluyuz. Burada, 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yılını anmak ve 1915'te Çanakkale Savaşları esnasında yaşanan Gelibolu çıkarmasında batan destroyere anı dalışı yapmak için geldik. Ayrıca batığa bir ragbi topu bıraktık. Bu top daha sonra Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri Anma Günü'nde gerçekleştirilecek maçta da kullanılacak."

Etkinliği gerçekleştiren tur şirketinin sahibi İlhami Gezici ise çok anlamlı bir program düzenlendiğini anlattı. Çanakkale bölgesinde birçok savaş batığı bulunduğunu anımsatan Gezici, "Ancak bu batıkların bazıları için dalış turizmi engeli var. Bu engeller aşılırsa buraya daha çok ziyaret gerçekleştirilir ve daha çok milletten insan tören yapabilir. Umarım Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve diğer ilgililer bu konuda olumlu bir yaklaşımda bulunurlar." diye konuştu.

