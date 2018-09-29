Tarihi yarımadada anı dalışı

ÇANAKKALE (AA) - 1. Dünya Savaşı'nın sona erişmesinin 100. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında, Birleşik Krallık Büyükelçiliği ve İzmir'de bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM) üyelerinin aralarında bulunduğu heyet, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı açıklarında anı dalışı yaptı.
Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği ve LANDCOM'dan bir heyet, 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yılını anmak için Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'na geldi. 15 kişilik heyet, Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'nda hazır bekleyen "BlackFish Dive" isimli tekneye binerek denize açıldı.
1915 Çanakkale Savaşlarının Gelibolu çıkarması sırasında batan İngiliz donanmasına ait Laforey sınıfı "HMS Louis" isimli destroyere anı dalışı gerçekleştiren ekiptekiler, Suvla Koyu'ndaki gemi enkazına anma çelengi bırakıp, hayatını kaybedenler için dua etti.
Ardından bu yılki Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri Anma Günü ragbi maçlarında kullanılacak toplar batığa bırakıldı.
Heyet adına AA muhabirine konuşan NATO'da görevli subay Doc Cox, Çanakkale'de bulunmaktan dolayı büyük onur duyduklarını söyledi. Bu dalış ile "HMS Louis" gemisi ve mürettebatını andıklarını belirten Cox, şöyle devam etti:
"Tarihi alana gelerek dalış yaptığımız için çok mutluyuz. Burada, 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yılını anmak ve 1915'te Çanakkale Savaşları esnasında yaşanan Gelibolu çıkarmasında batan destroyere anı dalışı yapmak için geldik. Ayrıca batığa bir ragbi topu bıraktık. Bu top daha sonra Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri Anma Günü'nde gerçekleştirilecek maçta da kullanılacak."
Etkinliği gerçekleştiren tur şirketinin sahibi İlhami Gezici ise çok anlamlı bir program düzenlendiğini anlattı. Çanakkale bölgesinde birçok savaş batığı bulunduğunu anımsatan Gezici, "Ancak bu batıkların bazıları için dalış turizmi engeli var. Bu engeller aşılırsa buraya daha çok ziyaret gerçekleştirilir ve daha çok milletten insan tören yapabilir. Umarım Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve diğer ilgililer bu konuda olumlu bir yaklaşımda bulunurlar." diye konuştu.
Sırbistan'ta en üst düzey emir verildi, ordu teyakkuza geçti!
TSK kahreden haberi duyurdu: Şehit ve yaralılar var
Uçakta dehşete düşüren taciz! Uykuya daldı, gözünü açtığında olanlara inanamadı
Fırtınanın beklendiği Kuşadası'nda turistler plaja koştu
Yalova'daki ürküten görüntüye açıklama geldi
MHP'nin af teklifinde kimler serbest kalacak? Çok konuşulacak iddia
Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti
AK Parti ve MHP'den ittifak açıklaması
Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!
Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir
Facebook kullananlar dikkat! Tam 50 milyon hesap etkilendi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum