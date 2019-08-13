TARİHİ YARIMADA'DA ESNAFIN SÜPER KUPA HEYECANI

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL(DHA)- LİVERPOOL ve Chelsea, Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde yarın oynanacak UEFA Süper Kupa Final maçında karşı karşıya gelecek. Maç öncesi şehri gezen ve alışveriş yapan futbolseverler esnafın yüzünü güldürdü.

Sultanahmet'te hediyelik eşya dükkanı bulunan Haşim Yazgan iki gündür şehirde hareketlilik olduğunu belirterek, "Yarınki maçtan dolayı epey gelen insan var. Esnaf olarak bizlere de katkısı olacağını tahmin ediyorum. Esnaf arkadaşlarım için bununla beraber biraz açılma olabilir. Şu anda iyi, faydası var. Türkiye için çok faydası olan reklamlar bunlar. Önemli olan da Türkiye'yi kalkındırmak. Dışardan gelenlerinde Türkiye'ye katkı sunacağına eminim. Bundan dolayı da esnaf olarak sevinçliyiz" dedi.

"İKİ GÜNDÜR HAREKETLİLİK VAR"

Kuruyemiş ve hediyelik eşya dükkanı işleten Anıl Çelik ise özellikle İngiliz turist sayısında artış olduğunu belirterek, "Güney Afrika ve diğer ülkelerden de akın var. Bu işlerimize de yansıyor. Otelcilik, kuyumculuk, Kapalıçarşı gibi yerlere daha çok yansır. Kesinlikle iki gündür değişik bir hareketlilik var. Bayram dolayısıyla Kapalıçarşı kapalı olduğundan dış taraflara da yansıyor" diye konuştu.

Kadın giyim mağazası işletmecisi Habip Gele ise, "İki gün daha buradalar, yaklaşık 50 bin turist gelecek. İnşallah buraya da yansır diye düşünüyoruz" dedi. Aksesuar satan Feda Özbek, bu tarz organizasyonların şehre katkısı olduğunu belirterek, "Maçın İstanbul'da olması güzel bir şey. İster istemez bizim bu çevreye yansıması olur. Şu anda az çok hareket var. Ama tabi ki olacaktır" ifadelerini kullandı.