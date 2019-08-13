HABER

Tarihi Yarımada'da esnafın Süper Kupa heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 18:08 | Son Güncelleme

LİVERPOOL ve Chelsea, Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde yarın oynanacak UEFA Süper Kupa Final maçında karşı karşıya gelecek.

Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL(DHA)- LİVERPOOL ve Chelsea, Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde yarın oynanacak UEFA Süper Kupa Final maçında karşı karşıya gelecek. Maç öncesi şehri gezen ve alışveriş yapan futbolseverler esnafın yüzünü güldürdü.

Sultanahmet'te hediyelik eşya dükkanı bulunan Haşim Yazgan iki gündür şehirde hareketlilik olduğunu belirterek, "Yarınki maçtan dolayı epey gelen insan var. Esnaf olarak bizlere de katkısı olacağını tahmin ediyorum. Esnaf arkadaşlarım için bununla beraber biraz açılma olabilir. Şu anda iyi, faydası var. Türkiye için çok faydası olan reklamlar bunlar. Önemli olan da Türkiye'yi kalkındırmak. Dışardan gelenlerinde Türkiye'ye katkı sunacağına eminim. Bundan dolayı da esnaf olarak sevinçliyiz" dedi.

"İKİ GÜNDÜR HAREKETLİLİK VAR"

Kuruyemiş ve hediyelik eşya dükkanı işleten Anıl Çelik ise özellikle İngiliz turist sayısında artış olduğunu belirterek, "Güney Afrika ve diğer ülkelerden de akın var. Bu işlerimize de yansıyor. Otelcilik, kuyumculuk, Kapalıçarşı gibi yerlere daha çok yansır. Kesinlikle iki gündür değişik bir hareketlilik var. Bayram dolayısıyla Kapalıçarşı kapalı olduğundan dış taraflara da yansıyor" diye konuştu.

Kadın giyim mağazası işletmecisi Habip Gele ise, "İki gün daha buradalar, yaklaşık 50 bin turist gelecek. İnşallah buraya da yansır diye düşünüyoruz" dedi. Aksesuar satan Feda Özbek, bu tarz organizasyonların şehre katkısı olduğunu belirterek, "Maçın İstanbul'da olması güzel bir şey. İster istemez bizim bu çevreye yansıması olur. Şu anda az çok hareket var. Ama tabi ki olacaktır" ifadelerini kullandı.

FUTBOLSEVERLER ŞEHRİ GEZİYOR

Maçı izlemek için İstanbul'a yurt dışından gelen futbolseverler şehri geziyor. Özbekistan'dan gelen Chelsea taraftarı Ümit Musayev, "Bizde dün geldik İstanbul'a. İstanbul'u geziyoruz. Yarın maça geçeceğiz. 'Özbek Chealsea Fun Clup'ünden 19 kişi geldik. Maçı Chelsea kazanır" dedi. Filistinli Muhammed Abdullah ise, "Özellikle maç için geldim. Muhammed Salah için. Çok seviyorum. İnşallah onlar kazanırlar" ifadelerini kullandı.

Kylie Jenner'dan doğum günü pozlarıKylie Jenner'dan doğum günü pozları
Ölüdeniz yolunda 'bayram' trafiğiÖlüdeniz yolunda 'bayram' trafiği
Boynuna bıçak saplayarak öldürdüBoynuna bıçak saplayarak öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Davetkar notla seksi paylaşım

Davetkar notla seksi paylaşım

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Çirkin mesajı ifşa etti! 'Karım var ama...'

Çirkin mesajı ifşa etti! 'Karım var ama...'

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da ele geçirildi! 4,5 milyon TL değerinde

Şanlıurfa'da ele geçirildi! 4,5 milyon TL değerinde

İstanbul Küçükçekmece'de kötü koku isyanı!

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Antalya'da korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Adıyaman'da ormanlık alanda yangın!

Ormanlık alanda yangın!

MSB duyurdu: ABD'li heyetle altyapı kurulum çalışmalarına başlandı

Bakanlık duyurdu! ABD'li heyetle çalışmalar başladı

Son dakika: Gri listedeki iki terörist öldürüldü

Gri listedeki iki terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.