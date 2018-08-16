HABER

Tarihi yarımadada gün doğumundan kartpostallık görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 10:36 | Son Güncelleme

İSTANBUL'DA sabahın ilk ışıklarıyla beraber ortaya çıkan manzara doyumsuz görüntüler oluşturdu İstanbul'da gün doğumu Eminönü'nde bulunan ve manzarasıyla meşhur olan Tarihi Sağır Han'ın çatısından görüntülendi.

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL'DA sabahın ilk ışıklarıyla beraber ortaya çıkan manzara doyumsuz görüntüler oluşturdu

İstanbul'da gün doğumu Eminönü'nde bulunan ve manzarasıyla meşhur olan Tarihi Sağır Han'ın çatısından görüntülendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Çamlıca Camii arasından doğan güneş İstanbul Boğazı'nı adeta önce kızıla, sonra sarıya boyadı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber ortaya çıkan o anlar doyumsuz görüntüler oluşturdu.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Danıştay üyesinden tartışılacak tweet!Danıştay üyesinden tartışılacak tweet!
Çukurca'ya tayin olan memurlar için 142 konut yapılıyorÇukurca'ya tayin olan memurlar için 142 konut yapılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Esenboğa Havalimanı’nda yangın

Esenboğa Havalimanı’nda yangın

Şevval Sam'ın yerine Erdoğan'ın danışmanının eşi Nur Viral!

Şevval Sam'ın yerine Erdoğan'ın danışmanının eşi Nur Viral!

Bedelli askerlik yapacak öğrenciler için YÖK'ten son dakika karar!

Bedelli askerlik yapacak öğrenciler için YÖK'ten son dakika karar!

Karısının gözü önünde yaptığı pes dedirtti!

Karısının gözü önünde yaptığı pes dedirtti!

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Danıştay üyesinden tartışılacak tweet!

Danıştay üyesinden tartışılacak tweet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.