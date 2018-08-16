Tarihi yarımadada gün doğumundan kartpostallık görüntüler

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL'DA sabahın ilk ışıklarıyla beraber ortaya çıkan manzara doyumsuz görüntüler oluşturdu

İstanbul'da gün doğumu Eminönü'nde bulunan ve manzarasıyla meşhur olan Tarihi Sağır Han'ın çatısından görüntülendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Çamlıca Camii arasından doğan güneş İstanbul Boğazı'nı adeta önce kızıla, sonra sarıya boyadı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber ortaya çıkan o anlar doyumsuz görüntüler oluşturdu.

