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TARİHİ YARIMADA'DA PUSLU GÜN DOĞUMUNDAN BÜYÜLEYİCİ GÖRÜNTÜLER

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 12:34 | Son Güncelleme

İstanbul'da günün ilk saatlerinde etkili olan yer yer sis  ve pus, gün doğumuyla birlikte büyüleyici manzaralar sundu.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul'da günün ilk saatlerinde etkili olan yer yer sis ve pus, gün doğumuyla birlikte büyüleyici manzaralar sundu. Tarihi Yarımada semalarında yankılanan kuş sesleri ise, bu görsel şölenin güzelliğine güzellik kattı.
Birkaç gündür güneşli kış günlerini yaşayan ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre haftasonuna kadar yağış beklenmeyen İstanbul'da bu sabah yer yer sis ve pus etkili oldu. Özellikle Boğaz'da görülen pus, şehrin silüetini değiştirdi. Puslu bir sabaha uyanan mega kent, güneşin doğuşuyla birlikte Tarihi Yarımada'da büyüleyici görüntülere sahne oldu. İstanbul'un simgeleri haline gelen tarihi yapılar, günün ilk saatlerinde belli belirsiz gözlenirken, güneşin doğuşuyla birlikte ortaya çıkan silüet görüntüler ise tarihi dokunun güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu görsel şölene Eminönü semalarında kanat çırpan kuşların sesleri de katkıda bulundu.

Görüntü dökümü:
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- Boğaz'daki pus
- Gün doğumu
- Genel ve detay görüntüler

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