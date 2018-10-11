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TARİHİ YARIMADANIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 12:49 | Son Güncelleme

TARİHİ YARIMADANIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ Birçok eseri barındıran İstanbul'un incisi tarihi yarımada havadan görüntülendi Görüntü Dökümü: ---------- //HAVADAN// -Sultanahmet meydanı -Ayasofya -Yeni Cami -Topkapı sarayı (Tür: İstanbul)

TARİHİ YARIMADANIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ Birçok eseri barındıran İstanbul'un incisi tarihi yarımada havadan görüntülendi Görüntü Dökümü: ---------- //HAVADAN// -Sultanahmet meydanı -Ayasofya -Yeni Cami -Topkapı sarayı (Tür: İstanbul)

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