Tarihi yarımadaya deniz havuzu geliyor

En büyük planlamalarının Fatih'te yaşayan gençlerin sportif alanlara ve faaliyetlere ulaşmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Turan, "Fatih'in bir tarafı kara surları bir tarafı da denizle çevrili ama gençlerin denize güvenli bir şekilde girmeleri için bir yer yok . Şu andaki en büyük düşüncemiz şu; denizde kontrollü olarak, altından deniz suyunun geçtiği büyük bir platform oluşturmak. Gençler bu platformun üzerinde güneşlenip, denize girebilecek" diye konuştu.

Projenin hazır olduğunu söyleyen Ergün Turan, "Projeyi hazırladık, inşallah Marmara Deniz'i tarafında sahilin temiz olduğu iki üç nokta tespit ediyoruz, bunun bir tanesini ilk etapta kuracağız. Aileler de bu deniz havuzlarına çocukları geldiği zaman, hem can güvenliği hem de emniyeti açısından bir şey olmayacağını bildiği için rahat edecek. İnanıyoruz ki Fatih'teki gençler geçmişte olduğu gibi denizle buluşmuş olacaklar" ifadelerini kullandı.

KONTROLLÜ VE GÜVENLİ DENİZ HAVUZU

Denizin içinde havuzların, platformların olacağını söyleyen Turan, projenin denizin içinde ve deniz suyu olacağını aktardı. Turan, güvenlik görevlileri ve can kurtaranların da görev yapacağını ve gençlerin güvenli, kontrollü bir şekilde yüzebileceğini dile getirdi. Seçildiği takdirde 1 Nisan'dan başlayarak Fatih'i ayağa kaldıracaklarını söyleyen Turan, "Gençler şimdi de gelip bazı yerlerden denize girebilir ama kumsal yok, taşların üzerinden geçmek zorundalar. Bunun getirdiği bir takım güvenlik zafiyetleri de var. Kontrollü havuz yapacağımız. Yüzer platform üzerinde bir alan olacak" dedi.