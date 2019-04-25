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Tarihi Yarımada'yı gezerek yarıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 15:49 | Son Güncelleme

"İstanbul'u Okuyorum" projesi kapsamında düzenlenen "İstanbulmaca"da, üçer kişiden oluşan liseli takımlar, kentin tarihi, kültürel ve turistik mekanlarını gezip bilgilerini pekiştirdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "İstanbul'u Okuyorum" projesi kapsamında düzenlediği "İstanbulmaca"da üçer kişilik takımlar kuran liseli öğrenciler, Tarihi Yarımada'yı gezerek yarıştı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ar-Ge Kültür Birimi tarafından hazırlanan ve öğrencilere şehir, tarih ve medeniyet şuuru kazandırmayı amaçlayan İstanbulmaca yarışmasının finali gerçekleştirildi.

İlçe seçmelerini aşarak il yarışmasına katılmaya hak kazanan üçer kişiden oluşan liseli takımlar, hem İstanbul'u tanıdı hem de takım çalışmasıyla İstanbul'un tarihi, kültürel ve turistik mekanlarını gezerek bilgilerini pekiştirdi.

Takımlar, yarışmayı planlayan Ar-Ge Kültür Birimi'nin interaktif şekilde verdiği görevleri belirlenen süre içinde gerçekleştirip istenilen biçimde geri bildirimde bulundu. Öğrencilere, tarihi yapılar ve İstanbul'la ilgili sorular, röportajlar ve şiirler gibi görevler verildi.

- "Öğrenilerek sevilen şehir bizim evimiz olacaktır"

Yarışmanın Sultanahmet'teki finalinde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, sürekliliği olan işler yapmanın önemli olduğunu vurgulayarak, tüm kurumlarında 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde önemli projeler yürüttüklerini bildirdi.

Yürüttükleri İstanbul'u Okuyorum projesinin önemine değinen Yazıcı, "İstanbul'u Okuyorum projesinin temelini okuma kültürü oluşturmaktadır ama okumayı burada bütün anlamlarıyla kullanıyoruz. Şehir okumalarını da buna dahil ediyoruz. İstanbul kitaplarını okuyan öğrencilerimizin, şehri bir de yarışarak tanıyıp öğrenmelerini istedik. Bütün bunların neticesinde klasik yarışmasının ötesinde bir yarışma olsun istedik. İstiyoruz ki İstanbul'un bütün güzelliklerini öğrencilerimiz de okuyup gezsin ve öğrensin. Öğrenilerek sevilen şehir, artık bizim kopmaz bir parçamız ve bizim evimiz olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, öğrencilerin beğendikleri ve heyecan duydukları konuları nitelikli bir şekilde çeşitlendirmek istediklerini belirterek, ayrıca gelecek yıl İstanbulmaca yarışmasının öğretmenler için de yapılacağını kaydetti.

İstanbulmaca yarışmasının finalinde birinciliği İstanbul Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi takımı "Nimelceyş", ikinciliği Üsküdar Lisesi takımı "İstanbul'un Muhafızları", üçüncülüğü ise Ataşehir Habire Yahşi Anadolu Lisesi takımı "Darülhayal" kazandı. Sosyal medya ödülü ise Arnavutköy Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi takımı "Tarihin İzinde"nin oldu.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı İstanbulmaca

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