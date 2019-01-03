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Tarihi yaşatmak için nehre pilav döktüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 17:50 | Son Güncelleme

Edirne Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Sultan 2. Bayezid Külliyesi aşçısı Aşçı Yahya Baba'yı düzenlenen törenle andı - Aşçılık bölümü öğrencileri, Yahya Baba'nın tarihte artan pirinç tanelerini balıklara verdiği gibi öğrenciler de nehre pilav döktü

EDİRNE (AA) - Edirne'de aşçılık öğrencileri 15. yüzyılda yaşayan, Sultan 2. Bayezid Külliyesi aşçısı Aşçı Yahya Baba'yı mezarı başında düzenlenen törenle andı.

Külliyenin yanındaki Yahya Baba'nın mezarının bulunduğu alana beyaz önlükleriyle gelen Edirne Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aşçılık öğrencileri anmaya katılanlara pilav, ayran, zerde ve Osmanlı şerbeti ikram etti. Aşçı Yahya Baba için dua edilmesinin ardından, Yahya Baba'nın hayatı anlatıldı.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, burada yaptığı konuşmada, Ahilik teşkilatından eli ve gönlü cömert insanların yetiştiğini belirterek, "Bizlere de cömertlikleri ve temiz kalplilikleriyle yol gösteriyor. Bunlar bizim medeniyet kodlarımızda var. İşini severek ve hakkıyla yapmak bizim irfan geleneğimiz. Hangi mesleği yaparsak yapalım ancak insanları doyuran insanlar daha çok sevap alıyor. Fırıncılar, lokantacılar ve aşçılar bunların başındadır. Karşılık beklemeden, özveriyle işine sevgisini katan insanların yemekleri daha lezzetli olur. Bu vesileyle Aşçı Yahya Baba'yı rahmetle anıyoruz." dedi.

- Pirinç taneleri balıklar için bırakıldı

Edirne Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şeref Uz da anma programıyla birlikte aşçılık bölümü öğrencilerine önlük giyme etkinliği düzenlediklerini, bu etkinliğe de "Aşçı Yahya Baba Anma ve Önlük Giyme" adı verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin Aşçı Yahya Baba'yı örnek alarak yemeklerini yapacağını belirten Uz, "Buradaki amacımız öğrencilerimizin önlüklerini giymek suretiyle motivasyonlarını artırmaktır. Aşçı Yahya Baba, her gün yemek dağıtımından sonra artan pilavı Tunca Nehri'nden balıklarına dökermiş. Biz de öğrencilerimizle bu anı oluşturarak tarihi yaşatmaya devam ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından törene katılanlar Tunca Nehri kenarındaki sedde üzerinden yürüyerek Yalnızgöz Köprüsü'ne geldi. Aşçı adayları öğrenciler ve törene katılanlar kazandaki pilavı tahta kaşıkla nehre serpti.

Aşçılık bölümü öğrencisi İrfan Metehan Bakır, Yahya Baba'yı yad ettiklerini belirterek "Biz de onun gibi yaptığı pilavlardan artan pirinç tanelerini nehre balıkların beslenmesi için döktük." dedi.

Aşçılık bölümü öğrencisi Talha Emir Kar da tarihi anma töreniyle yaşattıklarını belirterek, etkinliği gelenekselleştireceklerini kaydetti.

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