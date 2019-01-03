Tarihi yaşatmak için nehre pilav döktüler

EDİRNE (AA) - Edirne'de aşçılık öğrencileri 15. yüzyılda yaşayan, Sultan 2. Bayezid Külliyesi aşçısı Aşçı Yahya Baba'yı mezarı başında düzenlenen törenle andı.

Külliyenin yanındaki Yahya Baba'nın mezarının bulunduğu alana beyaz önlükleriyle gelen Edirne Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aşçılık öğrencileri anmaya katılanlara pilav, ayran, zerde ve Osmanlı şerbeti ikram etti. Aşçı Yahya Baba için dua edilmesinin ardından, Yahya Baba'nın hayatı anlatıldı.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, burada yaptığı konuşmada, Ahilik teşkilatından eli ve gönlü cömert insanların yetiştiğini belirterek, "Bizlere de cömertlikleri ve temiz kalplilikleriyle yol gösteriyor. Bunlar bizim medeniyet kodlarımızda var. İşini severek ve hakkıyla yapmak bizim irfan geleneğimiz. Hangi mesleği yaparsak yapalım ancak insanları doyuran insanlar daha çok sevap alıyor. Fırıncılar, lokantacılar ve aşçılar bunların başındadır. Karşılık beklemeden, özveriyle işine sevgisini katan insanların yemekleri daha lezzetli olur. Bu vesileyle Aşçı Yahya Baba'yı rahmetle anıyoruz." dedi.