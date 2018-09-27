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"Tarihi Yaşatmak, Şehri Yaşatmak Sempozyumu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 18:05 | Son Güncelleme

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik: "Bugün Orta Asya'da Orhun Anıtları'na yol yapan bir Türkiye var"

Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Tarihi Yaşatmak, Şehri Yaşatmak Sempozyum"u başladı.

Kastamonu Üniversitesi (KÜ), Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu'nda, Kastamonu Belediyesi, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye Yazarlar Birliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen program, Restorasyon Sergisi'nin açılışıyla start aldı.

Açılışın ardından konuşma yapan AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Türkiye'nin tarihe sahip çıkma konusunda önemli yol kat ettiğini söyledi.

Türkiye'nin tarihine de tarihi eserlere de sahip çıktığını vurgulayan Çelik, "Bugün Türkiye, sadece ülkemiz içinde değil, illerimizdeki tarihimizi yansıtan eserlerimizi sahiplenmekle onları ihya etmek ve geleceğe taşımakla kalmıyor, o mirasımıza Türkiye dışında da sahip çıkıyor. Bugün Orta Asya'da Orhun Anıtları'na yol yapan bir Türkiye var. Bu bizim için çok önemli." dedi.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise Kastamonu'nun 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını aldığını hatırlattı.

Üniversitelerin tarihin yaşatılmasında önemli sorumlulukları olduğunu ifade eden Babaş, şöyle devam etti:

"1960 ve 1970'li yıllarda Kastamonu'da üniversite olsaydı bu tahribat yaşanmazdı. O yıllarda yılın mimarisi adı altında betonarme sevdası o güzelim tarihi dokunun bozulmasında en büyük etken. Bu işin hem ilmi hem bilimsel, hem de halka duyurulması için üniversitenin görüşleri, onların aydınlatması çok önemli. Bu işin bilincine eriştik. Şu anda tarih, kültürel varlık, konak ve ahşap dediğimizde herkesin yüzü gülüyor. Biz herkesin ortak paydası olan bu değerlerin geleceğe aktarılmasında elimizden geleni yapmak zorundayız. Herkes buna gönül vermeli."

KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın da sempozyumu, merhum Prof. Dr. Hakkı Acun Hoca'nın aziz hatırası için yapmaya karar verdiklerini kaydetti.

Kastamonu'nun geçmişi ve geleceğiyle Türkiye'de önemli bir konumda bulunduğuna işaret eden Aydın, "Kastamonu Belediyemiz şu anda tarihi yaşama ve yaşatma alanında örnek çalışmalar yapıyor. İnşallah gelecekte daha iyi şeyleri yapacaklar." diye konuştu.

Sempozyumda Taraklı Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman, Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan ve Türkiye Yazarlar Birliği Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Doğan da konuşma yaptı.

Sempozyum 29 Eylül'de sona erecek.

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