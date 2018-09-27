"Tarihi Yaşatmak, Şehri Yaşatmak Sempozyumu"

Türkiye'nin tarihine de tarihi eserlere de sahip çıktığını vurgulayan Çelik, "Bugün Türkiye, sadece ülkemiz içinde değil, illerimizdeki tarihimizi yansıtan eserlerimizi sahiplenmekle onları ihya etmek ve geleceğe taşımakla kalmıyor, o mirasımıza Türkiye dışında da sahip çıkıyor. Bugün Orta Asya'da Orhun Anıtları'na yol yapan bir Türkiye var. Bu bizim için çok önemli." dedi.

Üniversitelerin tarihin yaşatılmasında önemli sorumlulukları olduğunu ifade eden Babaş, şöyle devam etti:

"1960 ve 1970'li yıllarda Kastamonu'da üniversite olsaydı bu tahribat yaşanmazdı. O yıllarda yılın mimarisi adı altında betonarme sevdası o güzelim tarihi dokunun bozulmasında en büyük etken. Bu işin hem ilmi hem bilimsel, hem de halka duyurulması için üniversitenin görüşleri, onların aydınlatması çok önemli. Bu işin bilincine eriştik. Şu anda tarih, kültürel varlık, konak ve ahşap dediğimizde herkesin yüzü gülüyor. Biz herkesin ortak paydası olan bu değerlerin geleceğe aktarılmasında elimizden geleni yapmak zorundayız. Herkes buna gönül vermeli."

KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın da sempozyumu, merhum Prof. Dr. Hakkı Acun Hoca'nın aziz hatırası için yapmaya karar verdiklerini kaydetti.

Kastamonu'nun geçmişi ve geleceğiyle Türkiye'de önemli bir konumda bulunduğuna işaret eden Aydın, "Kastamonu Belediyemiz şu anda tarihi yaşama ve yaşatma alanında örnek çalışmalar yapıyor. İnşallah gelecekte daha iyi şeyleri yapacaklar." diye konuştu.

Sempozyumda Taraklı Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman, Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan ve Türkiye Yazarlar Birliği Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Doğan da konuşma yaptı.

Sempozyum 29 Eylül'de sona erecek.

