Tarihi Yedikapılar Yeraltı Şehri turizme kazandırılmayı bekliyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, 8 ila 10. yüzyıllarında Bizans döneminde yapıldığı bilinen "Yedikapılar Kaya Yerleşimi ve Yeraltı Şehri" turizme kazandırılmayı bekliyor.

Yaklaşık 18 yıl önce Kemerkaya köyündeki Yedikapılar mevkisindeki Sülünün Öreni'nde ortaya çıkartılan yer altı şehrinin "U" planlı olduğu biliniyor. Yerin 200 metre altında kayalara oyulmuş münferit odalar, şırahaneler, kuyular ve dehlizleri bulunan iki kompleksten oluşan şehir, bir avlu içerisinde anıt niteliğinde 7 giriş kapısı ile 5 oda, şapel, mezar odası, mutfak, yazlık bölüm ve "L" şeklinde bir koridordan oluşuyor.

Çalışmalar sonrasında ortaya çıkartılan Orta Çağ dönemine ait çok sayıda keramik bulunan mezar odası, Kapadokya bölgesindeki Tatlarin Yeraltı Şehri'ndeki mezar odası ile benzerlik gösteriyor. Diğerine göre daha dar olan bölümün de bir yaşam alanından ziyade bir sığınma alanı olarak kullanıldığı üzerinde duruluyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Dr. Ümit Emrah Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yedikapılar Kaya Yerleşimi ve Yeraltı Şehri'nin bölgedeki en anıtsal yapılardan biri olduğunu söyledi. Tarihi mekanın kaya üzerine oyulduğunu dile getiren Kurt, şöyle konuştu: