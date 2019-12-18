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Tarihi Yedikapılar Yeraltı Şehri turizme kazandırılmayı bekliyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 18.12.2019 11:54 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 18 yıl önce gün yüzüne çıkarılan, Bizans dönemi yapılarından "Yedikapılar Kaya Yerleşimi ve Yeraltı Şehri"nin turizme kazandırılması hedefleniyor - Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Dr. Ümit Emrah Kurt: - "Yedikapılar Kaya Yerleşimi ve Yeraltı Şehri'nin turizme açılmasına dönük yapılacak yatırımlarla bölgede bir hareketlenme muhakkak olacaktır. Bu tarihi mekanımız, turizm açısından dikkati çeken bir potansiyele sahip"

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, 8 ila 10. yüzyıllarında Bizans döneminde yapıldığı bilinen "Yedikapılar Kaya Yerleşimi ve Yeraltı Şehri" turizme kazandırılmayı bekliyor.

Yaklaşık 18 yıl önce Kemerkaya köyündeki Yedikapılar mevkisindeki Sülünün Öreni'nde ortaya çıkartılan yer altı şehrinin "U" planlı olduğu biliniyor. Yerin 200 metre altında kayalara oyulmuş münferit odalar, şırahaneler, kuyular ve dehlizleri bulunan iki kompleksten oluşan şehir, bir avlu içerisinde anıt niteliğinde 7 giriş kapısı ile 5 oda, şapel, mezar odası, mutfak, yazlık bölüm ve "L" şeklinde bir koridordan oluşuyor.

Çalışmalar sonrasında ortaya çıkartılan Orta Çağ dönemine ait çok sayıda keramik bulunan mezar odası, Kapadokya bölgesindeki Tatlarin Yeraltı Şehri'ndeki mezar odası ile benzerlik gösteriyor. Diğerine göre daha dar olan bölümün de bir yaşam alanından ziyade bir sığınma alanı olarak kullanıldığı üzerinde duruluyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Dr. Ümit Emrah Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yedikapılar Kaya Yerleşimi ve Yeraltı Şehri'nin bölgedeki en anıtsal yapılardan biri olduğunu söyledi. Tarihi mekanın kaya üzerine oyulduğunu dile getiren Kurt, şöyle konuştu:

"8 ile 10 yüzyıllar arasına tarihlenen yerleşimin içerisinde odalar, kilise ve kaya mezarı bulunuyor. Bu yapılardan biri olan kilise, burada yaşayanların kullandıkları bir tapım alanı. Tarihsel süreçte her topluluğun kendilerine göre bir inancı var. Burada yaşayan insanların Hristiyan dinine mensup olduklarını söyleyebiliriz çünkü o kilise de onların dini mekanıydı ancak kilisenin Hristiyanlık tarihi açısından önemini bilmiyoruz."

Kurt, tarihi şehirde ilerleyen süreçte bir yüzey araştırması veya kazıların yapılması sonrasında tarihi yapının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Kurt, burası için gerekli destinasyonların sağlanması durumunda turizme açılabilecek bir potansiyele sahip olduğunu belirterek "Afyonkarahisar ve ilçeleri ile ilgili bir turizm master planı yapıldı. Kent turizmi için Kültür ve Turizm Bakanlığının yatırımları olacak. Yedikapılar Kaya Yerleşimi ve Yeraltı Şehri'nin turizme açılmasına dönük yapılacak yatırımlarla bölgede bir hareketlenme muhakkak olacaktır. Bu tarihi mekanımız, turizm açısından dikkati çeken bir potansiyele sahip." dedi.

- "Turizme kazandırılmasını istiyoruz"

Yöre sakinlerinden Mevlüt Yavuz da yeraltı şehrinin ilçenin tarihi ve kültürel mirası içerisinde yer aldığını anlatarak "Bizim bu tarihi mirasa sahip çıkmamız lazım. Bazen yöre halkımız burayı gezen Hristiyan turistleri görüyorlar. Dolayısıyla dikkat çeken tarihi bir yapı. İlk etapta burada bir çevre düzenlenmesi yapılmalı. Daha sonra tanıtımın yapılarak turizme kazandırılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Afyonkarahisar Bolvadin Yedikapılar Yeraltı Şehri

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