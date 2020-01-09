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  4. Tarihi yorganları onaran usta zanaatını yaşatmak istiyor

Tarihi yorganları onaran usta zanaatını yaşatmak istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 11:21 | Son Güncelleme

İstanbul'da yaklaşık 50 yıldır yorgancılık mesleğiyle uğraşan Nazmi İnce, evlerde aile büyüklerinden kalan tarihi yorganları yenileyerek yeniden kullanılabilir hale getiriyor - Aynı zamanda İstanbul Çeyizciler ve Yorgancılar Odası Başkanı da olan Nazmi İnce'nin en büyük hayali, bir yorgancılık müzesi açmak - İnce: - "Bu dünya kültürünün kaybolmaması için mutlaka yorgancılık müzesi ve çıraklık okulunun olması gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - LALE BİLDİRİCİ BÜYÜKKARAKAYA - Ömrünü geleneksel Türk yorgancılığını yaşatmaya adayan ve tarihi yorganları onaran Nazmi İnce, zanaatını dünyaya tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak istiyor.

Geleneksel mesleklerden yorgancılık, halen az sayıda usta tarafından yaşatılmaya devam ediyor. Rengarenk kumaşlar ve tasarımlarla ustaların elinde hayat bulan yorganlar, artık sayılı atölyelerde siparişle yapılıyor.

Nazmi İnce de yedi kuşak yorgancı bir aileden gelen ustalar arasında. 64 yaşındaki İnce, Kadıköy Feneryolu'ndaki atölyesinde yaklaşık 50 yıldır yorgan dikiyor.

Aynı zamanda İstanbul Çeyizciler ve Yorgancılar Odası Başkanı da olan Nazmi İnce, AA muhabirine yorgancılık mesleğinin inceliklerini anlattı.

Çocukluğunun geçtiği Maçka'da yorgancılığın çok yaygın olduğunu dile getiren İnce, küçük yaşlarda yorgancılığı öğrendikten sonra 1970'li yıllarda Acıbadem'deki atölyesinde mesleğinin temellerini attığını söyledi.

İnce, o yıllarda yorgancılığın kuyumculuktan daha kıymetli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"1970'li yıllarda dükkanda 4 usta ve 2 çırağımız vardı. Geleneksel el sanatlarında günümüzde çırak bulmak zorlaşıyor. Tüm sanat dalları şu an sıkıntı çekiyor. Devletimiz geleneksel sanatları yaşatmak için koruma altına aldı ama yeterli değil. Bu sanatların yaşaması için altyapı olarak kesinlikle çıraklık okullarının açılması gerekiyor."

- Aile yadigarı yorganları onarıyor

Tarihi yorganları da onararak yeniden kullanıma hazır hale getiren İnce, aile yadigarı yorganları onararak insanları mutlu etmeye çalıştığını belirtti.

Gelen vatandaşların bu yorganların aile büyüklerinin kokusunu taşıdığını anlattığını aktaran İnce, "Eski elbisemizi onardığımız gibi tarihi yorganın da yüzünü yeniliyoruz. Pamuğu 100 sene kullanın sıkıntı yaratmaz. Sağlıklı olduğu için yorganın sadece yüzü değişir." dedi.

İstanbul genelinde odaya kayıtlı yaklaşık 600 üyeleri olduğunu kaydeden İnce, en büyük hayalinin İstanbul'da bir yorgancılık müzesi kurmak olduğunu söyledi. Bir dönem ABD'deki Harvard Üniversitesinden bilim insanlarının İstanbul'a geldiğini ve yorgancılığı incelediklerini anlatan Nazmi İnce, şunları kaydetti:

"ABD'den gelen heyet bir yorgancılık müzesi kurmayı düşünüyor. Ben ABD'de değil, kendi ülkemde İstanbul'da ve memleketim Trabzon'da bir yorgancılık müzesi açmak isterim. Bu dünya kültürünün kaybolmaması için mutlaka yorgancılık müzesi ve çıraklık okulunun olması gerekiyor."

Yorgancılık mesleğini yapacak gençlere, başarılı olmak için mesleklerini sevmelerini öneren Nazmi İnce, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isimlerinin yazılı olduğu birer yorgan yaptıklarını sözlerine ekledi.

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Nazmi İnce usta yorgan

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