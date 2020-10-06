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'Tarihi yüzyıllara dayanıyor! Taş devrinin rezidansı keşfedilmeyi bekliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2020 11:22 | Son Güncelleme

Sivas kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Yıldız Beldesi, Değirmenaltı mevkiinde bulunan 3 katlı ‘Alaşehir Tepe Yerleşmesi’ günümüzün modern yaşam alanlarını andıran mağaraları ile dikkat çekiyor. Gizemli mağaralar, yaklaşık 1 metre uzunluğundaki 70 santim genişliğindeki tünellerle birbirine bağlanıyor. Köylüler tarafından uzun yıllar önce keşfedilen mağara ilk kez görme fırsatı bulanları heyecanlandırıyor.

'Tarihi yüzyıllara dayanıyor! Taş devrinin rezidansı keşfedilmeyi bekliyor

Sivas’ın Yıldız Beldesi’nde bulunan, taş devrinin rezidansı olarak tanımlanan 3 katmanlı ‘Alaşehir Tepe Yerleşmesi’ keşfedilmeyi bekliyor.

Eski Tunç Çağına dayanan tarihi ile dikkat çeken mağarada keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda oda bulunuyor. Ortaçağın rezidansı olarak adlandırılan bu tarihi yerleşim yerine şişmanların girmesi ise pek mümkün değil. 70 santimetre çapındaki bağlantı tünelleri şişmanların geçişine izin vermiyor.

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ORTA ÇAĞ DÖNEMİNE AİT BİR YERLEŞİM YERİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Yıldız Beldesi Belediye Başkanı Mustafa Öztürk, mağaranın eski yerleşim yeri olduğunu belirterek, “Mağara 3 kademeden oluşuyor. Genişliği 1 metre, yüksekliği 70 santimetreden oluşan tünellerden geçiliyor. Ondan sonra tüneller genişlemeye başlıyor. Bizim burada oda diye tabir ettiğimiz yerleşim yerleri var. Yaklaşık uzunluğu 200- 300 metre kadar. Eski yerleşim yeriymiş burası. Ortaçağ döneminde. Yıldız Dağı Kayak Merkezine de 9 km mesafede burası. Kayak tesislerine gelip misafir olan arkadaşlarımız içinde burası bulunmaz bir cennet. İçeri girmesi biraz zor ama girdikten sonra görülmeye değer bir yer’’ şeklinde konuştu.

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'TARİHİ YÜZYILLARA DAYANIYOR'

Yıldız Beldesi Meclis Üyesi Cafer Aydın ise "Burası tarihte Alaşehir olarak geçiyor. Tarihi yüzyıllara dayanıyor. Orta Çağ, Bizans ve Osmanlı dönemleri olarak. Biraz doğallığını kaybetmiş. Ama mağaralarımız girip gezip görmeye değer yerler. 70 santimetre uzunlukta 50 santimetre genişlikteki katmanda 5 metre boyunda. Ondan sonra her katmanı yaklaşık 300 metre uzunluğunda. En son yeşil odaya varıyoruz. Herkes giremez biraz uçurum bizlerden yardım almaları gerekiyor. Bilmeyenler için biraz zorlu bir yer. Kilolu olanlar da giremez. 80-90 kilo üstü giremez girse de zorlanır. Hazineciler mağaraların doğal güzelliğini biraz kaybettirmişler. Bayağı bir içinde tamirat gerekiyor" dedi.

(İHA)

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