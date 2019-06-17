Tarihi Zerzevan Kalesi'nde arkeolojik kazıya sponsor desteği

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki tarihi Zerzevan Kalesi'ndeki arkeolojik kazı çalışmaları için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Safir Tuz firması arasında sponsorluk protokolü imzalandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, tarihi kalede düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ülkenin çok önemli kültürel hazineleri arasında yer alan kaledeki kültürel mirası hayata kazandırmak amacıyla çalışma içerisinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ülkenin sahip olduğu kültürel mirası ve değerleri gelecek kuşaklara iletmek ve dünyaya tanıtmak için çok yoğun çalışma yürüttüklerini ifade eden Alpaslan, kaledeki kazıların bilimsel kriterlere uygun, hızlı, etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlamak için çalışma yürüttüklerini aktardı.

"Bakanlık olarak Zerzevan Kalesi'ndeki kazıların 12 ay boyunca sürmesi için 20 kazı arasına dahil ettik. Gerek personel, gerekse finansman anlamında imkanlarımızı devreye aldık." ifadesini kullanan Alpaslan, şöyle konuştu:

"Kaleyi geçen yıl 378 bin kişi ziyaret etti, bu yıl 1 milyona yakın ziyaretçi bekliyoruz. Her yıl artan sayıyla burası dünyanın önemli çekim merkezlerinden birisi olacak. Bölgemiz çok önemli kültürel değerlere sahip. İnsanlar uzun süreli olarak kaleyi, surları ve diğer tüm kültürel değerlerimizle bölgeyi ziyaret ederek, insanlık tarihini görmüş olacak. Safir Tuz'un sponsorluk çalışmasının arkeolojik alanlarda, kültürel değerlerimizin korunması ve hayata kazandırılması konusunda diğer kurumlara örnek olmasını istiyorum."