Tarihin dönüm noktasıydı! Suçüstü yakalandı

İngiliz Polisi, Wiltshire bölgesine bağlı Salisbury şehrinde bulunan katedraldeki orijinal Magna Carta'yı çalma girişiminde bulunduğundan şüphelenilen 45 yaşlarındaki bir kişinin gözaltına alındığını, belgenin zarar görmediği bildirildi.

Tarihin ilk yazılı anayasası olan Magna Carta dünyanın özgürlük adına attığı en büyük adımı olarak kabul ediliyor. Magna Carta, İngiltere Kral’ı John’un, sınırsız yetkilerinden feragat ettiği, hukukun kendi arzularından daha üstün olduğunu kabul ettiği, tarihin akışını değiştiren bir antlaşma olarak biliniyor.

1215 yılında İngiltere Kralı John’un Magna Carta’yı kabul etmesi, Orta Çağ'da ilk demokratik gelişme olarak kabul edildi. Magna Carta halkın temel hak ve özgürlüklerinin bir kısmının tanındığı siyasal bir belge niteliğindedir.

