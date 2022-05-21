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Tarihin en acı olaylarından biri! Siyasilerden 21 Mayıs Çerkes sürgünü mesajları

21.05.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çarlık Rusyası’nın, stratejik açıdan önemli gördüğü Kafkaslardan Çerkes halkını sürgüne göndermesinin üzerinden 158 yıl geçti. 1,5 milyona yakın Çerkes sürgüne tabi tutulurken yol şartları, salgın hastalıklar ve açlık gibi nedenlerden yaklaşık 500 bin Çerkes hayatını kaybetti. Öte yandan tarihin en acı olaylarından biri olarak nitelendirilen Çerkes sürgünüyle ilgili siyasilerden de açıklamalar geldi.

Tarihin en acı olaylarından biri! Siyasilerden 21 Mayıs Çerkes sürgünü mesajları

Rusya’nın Karadeniz sahiline inme politikası gereği Kuzey Kafkasya’yı ele geçirme amacıyla 1556’dan itibaren başlattığı Kafkas-Rus Çarlığı savaşı 308 yıl devam etti.

Çerkesleri yok ederek Kafkas Dağları'nın iç kesimlerine ilerleyen Ruslar, teslim olan Çerkesleri ya Çarlık ordusuna katılma ya da göç etme seçeneğine zorladı.

21 Mayıs 1864’ten itibaren Çerkes toplulukları başta Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerine sürgün edildi.

500 BİN ÇERKES HAYATINI KAYBETTİ

Resmi olmayan rakamlara göre 1,5 milyona yakın Çerkes bir ay içinde sürgüne tabi tutuldu. Yol şartları, salgın hastalıklar ve açlık gibi nedenlerden yaklaşık 500 bin Çerkes hayatını kaybetti.

Sürgüne tabi tutulanlar, Anapa, Novorossiysk, Gelincik, Soçi ile Adler gibi Karadeniz limanlarından gemilere bindirildi ve birçoğu Anadolu’da Ordu, Samsun, Tokat, Amasya, Sinop, Yozgat, Düzce, Adapazarı, Kocaeli’ye iskan edildi.

Çerkeslerin bir kısmı ise Suriye ve Filistin başta olmak üzere Orta Doğu’ya yerleştirildi. Sürgüne maruz kalan Çerkesler zamanla yerli halka karıştı.

Osmanlı İmparatorluğu’na sürülemeyen Çerkesler ise Orta Laba ve Orta Kuban nehirleri bölgesindeki Rus Kazak köylerine yerleştirildi.

Rusya’nın çok önceden planladığı "Çerkes halkını öz vatanlarından sürgün etme operasyonu" adım adım gerçekleştirilen bir eylem olarak değerlendiriliyor.

TARİHİN EN ACI OLAYLARINDAN BİRİ

Osmanlı topraklarına bile ulaşamadan binlerce kişinin öldüğü bu sürgün "tarihin en acı olaylarından biri" olarak nitelendiriliyor.

İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Çerkes sürgünü, her yıl Türkiye’de yaşayan Çerkesler tarafından gözyaşlarıyla anılıyor.

SİYASİLERDEN ÇERKES SÜRGÜNYLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Öte yandan Çerkes sürgününün yıl dönümünde siyasilerden de açıklamalar geldi.

ERDOĞAN: YÜZYILLAR GEÇSE DE...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ana vatanları Kafkasya'dan sürgün edilmelerinin yıl dönümünde Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı, yüzyıllar geçse de unutulmayacak tarifsiz acıları hüzünle yad ediyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

İNCE: DÜNYA TARİHİNİN GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK ACILARDAN BİRİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce "Çerkes Soykırımı dünya tarihinin gördüğü en büyük acılardan biridir. Çerkes kardeşlerimin acısını yüreğimde hissediyor, Çerkes Sürgünü'nün mağdurlarını saygı ve rahmetle anıyorum" mesajını paylaştı.

DAVUTOĞLU: TARİHİN BİLİNEN EN BÜYÜK SÜRGÜNÜNDE HAYATINI KAYBEDENLERİ SAYGIYLA ANIYORUM

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bugün 21 Mayıs; tarihleri kahramanlık kadar acılarla dolu Çerkes halkının, Rus Çarı'nın zulmü ile uğradıkları sürgününün ve ölüm yolculuğunun yıl dönümü. Kahramanlıkları Şeyh Şamil’de vücut bulan tarihin bilinen en büyük sürgününde hayatını kaybeden Çerkesleri saygıyla anıyorum." mesajını paylaştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çerkes Sürgünü’nün 158. yılında o bitmeyen acıyı yüreğimizde hissederek kaybedilen canları, yiten yaşamları anıyoruz… Acımasızca sürgün edilen ve hayatlarını kaybeden Çerkes kardeşlerimize rahmet diliyoruz. Hepsini saygıyla anıyoruz." dedi.

Eski YİK üyesi Bülent Arınç, sosyal medya mesajında "158 yıl önce insanlığın şahit olduğu en büyük dram ve acılardan biri yaşandı. Yaklaşık 1,5 milyon Çerkes vatanlarından sürüldü ve soykırıma maruz bırakıldı. Yüreklerinde bu derin acıyı hisseden herkesin duygularını paylaşıyor; mazlumlarını ise rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: ÇERKES HALKININ YAŞADIĞI ACIYI DERİNDEN HİSSEDİYORUM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise mesajında "Çerkes halkının yaşadığı acıyı derinden hissediyor, hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.


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