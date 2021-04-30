Tarihin en acımasız lideri Adolf Hitler kimdir? Adolf Hitler nasıl öldü? Adolf Hitler ve Yahudi Soykırımı

Yakın tarihin en acımasız ve en kötü liderleri arasında kendine yer bulan Adolf Hitler’i tanımayan neredeyse yok. Almanya’nın adını bile anmaktan çekindiği Adolf Hitler, birçok cinayetin ve işkencenin baş sorumlusu olarak kabul ediliyor. 20. Yüzyılın en kötü anılan diktatörlerinden olan Adolf Hitler, ölümünden önce yaptıkları ve söyledikleri ile günümüzde hala birçok tepki çekiyor. Hitler, siyasi hayatına ilk olarak 1919’da Alman İşçi Partisi’ne üye olarak başladı. ADOLF HİTLER KİMDİR? Adolf Hitler, 20 Nisan 1889’da Avusturya’da doğdu. 1933’de Almanya Şansölyesi olan Hitler, daha sonra 1934 yılında Führer olarak devlet başkanı olmuştur. 1 Eylül 1939 yılında Polonya’ya düzenlediği sefer ile İkinci Dünya Savaşı’nı başlatmıştır. Adolf Hitler, 1919 yılında Alman İşçi Partisi’ne üye olarak politik yaşama adım atmıştır. Parti 1920 tarihinde adı değişerek, Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi olmuştur. Hitler, 1921 tarihinde partinin başkanlığına yükselmiştir. 1925 – 1932 yılları arasında vatansız bir şekilde hayatına devam eden Hitler, Bakan Dietrich Klagges sayesinde Alman vatandaşlığı almıştır.

1933’te Alman Şansölyesi seçilmiş ve daha sonraki yıl Cumhurbaşkanı olmuştur ve Führer adı ile yeni bir devlet makamı yaratmıştır. Adolf Hitler, en başta propagandaları ve karizmatik dili ile alt ve orta tabakanın ekonomik durumları konusunda kişilere umut veriyordu. Bunun yanında halkına, aşırı milliyetçilik, sosyalizm, antisemitizm, anti-komünizm ve anti-kapitalizm sunuyordu. Ekonominin yeniden kurulması, yeni bir silahlı ordu ve faşist bir rejimle, yeni bir Almanya düzeni kurdu. ÖLÜM KAMPLARI

Adolf Hitler, halkının ve rejimin gücünü arkasına alarak saldırgan bir dış politika izledi. Buna bağlı olarak Polonya’ya sefer düzenleyen Hitler, İkinci Dünya Savaşı’nı da başlatmış oldu.

Yahudi düşmanlığı ile bilinen Adolf Hitler’in en bilinen ölüm kamplarından biri olan Auschwitz, günümüzde hala en çok trajedinin gerçekleştiği kamp olarak biliniyor. Auschwitz ile beraber 5 tane daha ölüm kampı düzenleyerek, burada özellikle Yahudi, homoseksüel ve komünist düşüncedeki insanları çalıştırıyordu. Ancak, yeterli beslenmeyen, aşırı çalıştırılan ve işkenceye maruz kalan bu kişiler; açlık, yorgunluk ve hastalık gibi sebeplerden ölüyorlardı.

GAZ ODALARI

Gaz odaları olarak da bilinen işkence odalarına alınan kişiler, başta tamamen younduruluyordu. Tüm eşyaları alınan Yahudiler’e bu odaların duş ve dezenfektan odaları olduğu söylenirdi. Gaz odalarının kapılarında “Duş” ve “Sauna” yazıyordu. Bu şekilde sorun çıkarmadan odaya giren kişiler, gaz odalarına girdiklerinde acı sonla karşılaşıyordu. Odalar dolduğunda ve kapıları tamamen kapatıldığında, odaların içine katı Zyklon-B topakları duvardaki deliklerden atılırdı. Bu topaklar, zehirli Hidrojen Siyanür yayardı. Odaların içindeki herkes 20 dakika içerisinde ölürdü. Ölümlerin hızı, kişilerin duvardaki gaz deliklerine ne kadar yakın olduklarına göre değişirdi. Höss’e göre, kurbanların üçte biri hemen ölürdü. Gaz odadan vakumla çekilirdi, cesetler odalardan alınırdı. Altın dişler ve dolgular, dişçi mahkûmlar tarafından alınırdı ve kadınların saçları kesilirdi. Odanın tabanı temizlenirdi ve duvarları tertemiz yıkanırdı. Bu işler, Sonderkommando olarak adlandırılan Yahudi mahkûmlar tarafından yapılırdı.