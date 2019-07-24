HABER

Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda 6 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 19:06 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta bir matbaaya düzenlenen ve sahte 271 milyon 150 bin doların (1 trilyon 530 milyon Türk Lirası) ele geçirildiği operasyonda yakalanan FETÖ üyeliğinden ihraç edilmiş 1 komiserin de aralarında olduğu 6 kişi tutuklandı.İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekiplerince, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, bir şebekenin Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürmek üzere sahte Amerikan Doları bastığını tespit edilmişti.Esenyurt’ta 19 Temmuz Cuma günü bir matbaaya düzenlenen baskında 100’erlik banknotlar halinde 271 milyon 150 bin sahte Amerikan Doları (1 trilyon 530 milyon Türk Lirası) ele geçirilmişti.

Esenyurt’ta bir matbaaya düzenlenen ve sahte 271 milyon 150 bin doların (1 trilyon 530 milyon Türk Lirası) ele geçirildiği operasyonda yakalanan FETÖ üyeliğinden ihraç edilmiş 1 komiserin de aralarında olduğu 6 kişi tutuklandı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekiplerince, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, bir şebekenin Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürmek üzere sahte Amerikan Doları bastığını tespit edilmişti.
Esenyurt’ta 19 Temmuz Cuma günü bir matbaaya düzenlenen baskında 100’erlik banknotlar halinde 271 milyon 150 bin sahte Amerikan Doları (1 trilyon 530 milyon Türk Lirası) ele geçirilmişti. Olayla ilgili biri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği nedeniyle emniyet teşkilatından ihraç edilen B.Ç. adlı komiserin de aralarında olduğu 5 kişi yakalanmıştı. Operasyonda yakalanan FETÖ üyeliğinden ihraç edilmiş 1 komiserin de aralarında olduğu 6 kişi tutuklandı.
Olayla ilgisi olduğu tespit edilen 2 şüpheliyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Bella Thorne'dan cinsellik itirafıBella Thorne'dan cinsellik itirafı
Düzce'de kaçak içki imalathanesiDüzce'de kaçak içki imalathanesi
Diyarbakır’da zırhlı polis aracına EYP ve silahlı saldırı: 4 yaralıDiyarbakır’da zırhlı polis aracına EYP ve silahlı saldırı: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da iki metrobüs kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul'da iki metrobüs kaza yaptı: Yaralılar var

Çavuşoğlu'ndan ABD heyetine ilişkin açıklama

Çavuşoğlu'ndan ABD heyetine ilişkin açıklama

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Resmen başladı! Benzin ve motorinde yeni dönem

Resmen başladı! Benzin ve motorinde yeni dönem

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Klima motoru patladı ev savaş alanına döndü: 1 yaralı

Klima motoru patladı! Ev savaş alanına döndü

Hamile kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Son dakika! Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.