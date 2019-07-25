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Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilenler sergilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 11:21 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta geçtiğimiz günlerde düzenlenen tarihin en yüklü sahte dolar operasyonuyla ilgili 6 kişi tutuklanırken, kesime hazır 271 milyon 150 bin Amerikan dolarının emniyette sergisi yapıldı.Geçtiğimiz Cuma günü Esenyurt’ta bir matbaaya İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılıkla Mücadele Şube müdürlükleri tarafından düzenlenen operasyonda, iç ve dış piyasaya sürülmek üzere 100’lük banknotlar halinde kesime hazır sahte 271 milyon 150 bin Amerikan doları (1 trilyon 530 milyon Türk lirası) ele geçirilmiş, şok baskında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üyeliği nedeniyle polislikten ihraç edilen Bülent Ç.

Esenyurt’ta geçtiğimiz günlerde düzenlenen tarihin en yüklü sahte dolar operasyonuyla ilgili 6 kişi tutuklanırken, kesime hazır 271 milyon 150 bin Amerikan dolarının emniyette sergisi yapıldı.
Geçtiğimiz Cuma günü Esenyurt’ta bir matbaaya İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılıkla Mücadele Şube müdürlükleri tarafından düzenlenen operasyonda, iç ve dış piyasaya sürülmek üzere 100’lük banknotlar halinde kesime hazır sahte 271 milyon 150 bin Amerikan doları (1 trilyon 530 milyon Türk lirası) ele geçirilmiş, şok baskında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üyeliği nedeniyle polislikten ihraç edilen Bülent Ç. adlı komiserin de aralarında olduğu S.A.S., B.D., C.D., E.K. ve M.I. adlı 6 kişi yakalanmıştı.
Altı gün önce yapılan operasyonda imha edilmek üzere sahte dolarlara el konulurken, polisteki sorguları tamamlanan 6 kişi dün sabah Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. FETÖ/PDY üyesi eski komiserin de aralarında olduğu 6 kalpazan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Ele geçen sahte paralar, para basımında kullanılan kalıplar, matbaa mürekkepleri ve para sayma makineleri bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün avlusunda sergilendi.
Polis, halen firari durumda olan örgüt lideri A.A. ve paranın tasarımını yapan grafiker M.Ü. adlı 2 şüphelinin yakalanması için operasyonlarına devam ederken, basılan sahte dolarların FETÖ/PDY ile bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.

Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilenler sergilendi

Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilenler sergilendi

Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilenler sergilendi

Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilenler sergilendi

Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilenler sergilendi

Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilenler sergilendi

Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilenler sergilendi

Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilenler sergilendi

Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilenler sergilendi

Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilenler sergilendi

Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilenler sergilendi

Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilenler sergilendi

Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilenler sergilendi

Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilenler sergilendi

Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilenler sergilendi

Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilenler sergilendi

Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilenler sergilendi
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