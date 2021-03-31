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Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu olan "Bataklık Operasyonu"nda gözaltına alınan şahıs tutuklandı

31.03.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Bataklık Operasyonu” kapsamında tutuklanan, suç örgütünün yönetici olduğu ileri sürülen Nejat Daş ile irtibatlı olan E.M.’nin yurt dışına kaçacağı ihbarı üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.Başsavcılık talimatının ardından E.M.

“Bataklık Operasyonu” kapsamında tutuklanan, suç örgütünün yönetici olduğu ileri sürülen Nejat Daş ile irtibatlı olan E.M.’nin yurt dışına kaçacağı ihbarı üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Başsavcılık talimatının ardından E.M. isimli şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren E.M., Nejat Daş’ı tanımadığını, hiçbir suç örgütüne üye olmadığını, çocuğunun rahatsızlığı neticesiyle bir sefere mahsus Bulgaristan’a götürmek için para taşıdığı ancak Sırbistan’da gözaltına alındığını öne sürdü. Bu sebepten ötürü Sırbistan’da “kara para aklamak” suçundan 6 ay hapis cezası aldığını belirten E.M., bu süreçte ailesinden uzakta ve zor koşullarda kaldığını, günlerinin cezaevinde geçtiğini ve pişman olduğunu söyledi.
Hakkında kara para akladığı yönündeki tanık iddialarını reddeden E.M., Türkiye’ye hiçbir zaman para getirmediğini ve ülkeden de para çıkarmadığını ileri sürdü. "Silahlı suç örgütü kurma veya yönetme", "örgüte üye olma" ve "suçtan elde edilen mal varlığını aklama" suçlarından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
"Bataklık Operasyonu" kapsamında Nejat Daş, Çetin Gören ve Halil Aslantaş’ın kurup yönettiği suç örgütünün 9 ülkede faaliyet gösterdiği belirtildi. 75 kişi gözaltına alındığı operasyonda, Daş, Gören ve Aslantaş’ın arasında bulunduğu 34’ü tutuklanmıştı. Şüphelilere "silahlı suç örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, suçtan elde edilen mal varlığını aklama, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun’a aykırılık, resmi belgede sahtecilik, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun’a aykırılık" suçlamaları yöneltiliyor.

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