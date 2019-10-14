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Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu zanlıları hakim karşısına çıkarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 10:03 | Son Güncelleme

Erzurum’da polis uygulama noktasında bir TIR’da 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili 7’si tutuklu 8 sanığın yargılanmasına başlandı.24 Ocak 2019 tarihinde Erzurum - Erzincan karayolunda uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan TIR’da yapılan aramada 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirilmişti.Olayın ardından Emniyet Müdürlüğü ekiplerince derinleştirilen tahkikatta yakalanan 8 sanık bugün Erzurum 1.

Erzurum’da polis uygulama noktasında bir TIR’da 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili 7’si tutuklu 8 sanığın yargılanmasına başlandı.
24 Ocak 2019 tarihinde Erzurum - Erzincan karayolunda uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan TIR’da yapılan aramada 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirilmişti.
Olayın ardından Emniyet Müdürlüğü ekiplerince derinleştirilen tahkikatta yakalanan 8 sanık bugün Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı.
Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda ele geçirilen en yüksek miktardaki eroin olarak polis kayıtlarına geçen olayla ilgili olarak uyuşturucu şebekesi lideri olduğu öne sürülen tutuklu sanık Mehmet Zeki Fidan ile Saruhan Özçelik, Ali Yıldırım, Mahmut Mısır, Ahmet Özdemir, Erdal Ergi, Hacı Karahan ve tutuksuz sanık Mazlum Özdemir polisin yoğun güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesine getirildi.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, zanlıların "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 169 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu zanlıları hakim karşısına çıkarıldı

Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu zanlıları hakim karşısına çıkarıldı

Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu zanlıları hakim karşısına çıkarıldı

Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu zanlıları hakim karşısına çıkarıldı

Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu zanlıları hakim karşısına çıkarıldı

Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu zanlıları hakim karşısına çıkarıldı

Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu zanlıları hakim karşısına çıkarıldı

Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu zanlıları hakim karşısına çıkarıldı

Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu zanlıları hakim karşısına çıkarıldı

Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu zanlıları hakim karşısına çıkarıldı

Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu zanlıları hakim karşısına çıkarıldı

Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu zanlıları hakim karşısına çıkarıldı

Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu zanlıları hakim karşısına çıkarıldı

Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu zanlıları hakim karşısına çıkarıldı

Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu zanlıları hakim karşısına çıkarıldı

Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu zanlıları hakim karşısına çıkarıldı

Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu zanlıları hakim karşısına çıkarıldı
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