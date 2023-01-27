HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Tarihin en yakın asteroit geçişlerinden biri: 2023 BU Dünya'ya 3600 kilometre yaklaştı

Tarihin en yakın asteroit geçişlerinden biri: 2023 BU Dünya'ya 3600 kilometre yaklaştı

27.01.2023 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Minibüs büyüklüğündeki 2023 BU, bugüne kadar Dünya'ya en çok yaklaşan asteroitlerden biri oldu. Asteroit, Dünya'ya 3600 kilometre yaklaştı.

Tarihin en yakın asteroit geçişlerinden biri: 2023 BU Dünya'ya 3600 kilometre yaklaştı

2023 BU, TSİ 03.27'de Güney Amerika'nın en güneyindeki nokta yakınlarından geçti.

Asteroit böylece Dünya'ya, genelde 36 bin kilometre mesafede seyreden uydulardan çok daha fazla yaklaştı.

Asteroidi geçen hafta sonu Kırım'dan amatör gökbilimci Gennadiy Borisov tespit etmişti.

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), asteroidin Dünya için tehlike oluşturmadığını açıklamıştı.

3,5 metreye 8,5 metre boyutlarında olduğu hesaplanan asteroit, Dünya'ya çarpacak bir yörüngeden geçse bile atmosferde büyük bir yangın topu halinde parçalanacaktı.

2013'te Rusya'nın güneyinde Dünya'nın atmosferine çarpan Chelyabinsk adlı asteroidin çapı 20 metreye yakındı ve çarpmanın etkisiyle camları kıracak şiddette şok dalgaları yaratmıştı.

NASA'ya göre, 2023 BU'nun Dünya'ya bu kadar yaklaşması Güneş etrafındaki yörüngesinin kaymasına neden olacak.

Dünya'ya yaklaşmadan önce hemen hemen yuvarlak olan ve normalde 359 günde tamamladığı yörüngesinin, Dünya'nın yer çekimi kuvveti nedeniyle oval bir hal alacağı ve 425 günde tamamlayacağı belirtiliyor.

Fnd-k3uXwAErWmt

Dünya'ya yakın geçme ve zarar verme ihtimali olan büyük asteroitlerin çoğu tespit edilmiş durumda.

Dinozorların yok olmasına neden olan asteroidin çapının yaklaşık 12 kilometre olduğu sanılıyor.

Ancak çapı 150 metre kadar olan asteroitlerin ancak yüzde 40 kadarının ne kadar risk oluşturduğu belirlenebildi.

Bunların çarpması halinde bir şehir büyüklüğündeki alanlara zarar vermesi söz konusu olabilir.

İngiltere'deki Warwick Üniversitesi'nden Profesör Don Pollacco, Dünya yörüngesinden geçen ve henüz keşfedilmemiş asteroitler olduğunu ve 2023 BU'nun da yakın zaman önce keşfedildiğini ama bu keşiften önce belki de binlerce kez bu yörüngeden geçmiş olduğunu söylüyor ve ekliyor:

"2023 BU'nun bileşimine bağlı olarak, bu asteroidin Dünya yüzeyine ulaşması mümkün değil; dolunaydan daha parlak şekilde bir ateş topu gibi atmosferde yanacaktır."

"Ancak atmosfere girebilecek ve büyük hasara yol açabilecek henüz keşfedilmemiş pek çok asteroit olabilir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saklambaç oynarken ülke değiştirdi!Saklambaç oynarken ülke değiştirdi!
Cihan Paçacı: ‘Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimi bırakıyorum’Cihan Paçacı: ‘Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimi bırakıyorum’
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal başlık!Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal başlık!
Anahtar Kelimeler:
asteroit

En Çok Okunan Haberler

Tüm Türkiye kavuşuyor! İşte İstanbul'un 'merhaba' diyeceği gün

Tüm Türkiye kavuşuyor! İşte İstanbul'un 'merhaba' diyeceği gün

75 yaşındaki adam cinsel güç artırıcı alıp karısını...

75 yaşındaki adam cinsel güç artırıcı alıp karısını...

Sancaktepe'de kan donduran olay! 3’ü çocuk 4 kişi ölü bulundu

Sancaktepe'de kan donduran olay! 3’ü çocuk 4 kişi ölü bulundu

Polis çilingirle eve girince gerçek ortaya çıktı! Tam 3 gün 3 gece...

Polis çilingirle eve girince gerçek ortaya çıktı! Tam 3 gün 3 gece...

Mertens'ten transfer telefonu! Taraftar çılgına döndü... Dünya yıldızı geliyor

Mertens'ten transfer telefonu! Taraftar çılgına döndü... Dünya yıldızı geliyor

Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliğine saldırı! Görüntüler ortaya çıktı

Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliğine saldırı! Görüntüler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.