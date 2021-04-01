Tarihin sessiz tanığı bin 100 yıllık kestane ağacı! Arap asıllı köle onun dallarına asılmış

Antalya İbradı Kaymakamı Hasan Ali Kurt, İbradı ilçesinde bulunan ve günümüzde halen meyve veren kestane ağacının bin 100 yıllık olduğunu söyledi. Kestane ağacının Antalya Koruma Kurulu tarafından yıllar önce tescil edildiğini belirten Kurt, "Antalya yöresindeki tescilli ağaçlardan bir tanesi de ilçemizde bulunan bu Arapastık kestane ağacıdır. Bunun hikayesi ise 1860’lı yıllarda Osmanlı döneminde Arap asıllı Zeynep isminde bir köle, efendisinin bir konağını yakıyor. O dönemde İbradı’da evler birbirine çok yakın olduğu için bu yangın neredeyse İbradı’nın tamamının yanmasına sebep oluyor. Dönemin kadısı Arap asıllı Zeynep’i idamla cezalandırıyor ve bu tarihi kestane ağacında Zeynep asılıyor. O dönemden beri bu kestane ağacının ismi 'Arapastık' kestanesidir” dedi.

GÖVDESİNİ 12 KİŞİ EL ELE VERİP TUTUŞARAK KUCAKLAYABİLİYOR

Ağacın gövdesini 12 kişinin el ele tutuşarak ancak kucaklayabildiğini belirten İbradı Kaymakamı Hasan Ali Kurt, “Tarihi kestane ağacının gövdesi oldukça kalındır.12 kişi el ele vererek etrafını ancak sarabiliyor. Belki Türkiye’de değil, dünyada bile türüne az rastlanır bir kestane ağacıdır. Ben kendisini şöyle tanıyorum. Bu bir yaşayan efsanedir. Bu yaşayan efsaneyi görmek isteyenlerin meraklılarının buraya gelip ziyaret etmesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.