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Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 4 Aralık tarihte bugün neler oldu?

Seray Üstün Seray Üstün 07.12.2020 09:52 | Son Güncelleme:
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Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 4 Aralık tarihte bugün neler oldu?

Tarihin sır dolu perdesini sizler için bir kez daha aralıyoruz. Aralık ayına girmesiyle beraber yeni yıl coşkusu içimizi saymaya başladı. Başımıza gelmedik kalmayan 2020 yılının sonlarına doğru tarihte gizemli bir yolculuğa çıkıyoruz. Geçtiğimiz 7 Aralık’ta tarihte neler yaşandı sizler için derledik. Dünya tarihine damga vuran 7 Aralık olayları...

Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 7 Aralık tarihi Dünya Sivil Havacılık Günü olarak kabul edildi. Peki 7 Aralık’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 7 Aralık’ta doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...

DOĞUM GÜNLERİ

doğum

1598 - Gian Lorenzo Bernini, İtalyan heykeltıraş (ö. 1680)
1823 - Leopold Kronecker, Alman matematikçi ve mantık bilimci (ö. 1891)
1863 - Pietro Mascagni , İtalyan besteci (ö. 1945)
1875 - Hüseyin Cahit Yalçın , Türk gazeteci ve yazar (ö. 1957)
1909 - Nikola Vaptsarov, Bulgar şair (ö. 1942)
1915 - Eli Wallach , Amerikalı oyuncu ve Emmy ödülü sahibi (ö. 2014)
1916 - Yekaterina Budanova , Sovyet pilot (ö. 1943)
1919 - Ceyhun Atuf Kansu , Türk yazar, şair ve doktor (ö. 1978)
1928 - Noam Chomsky , Amerikalı dil bilimci, siyaset bilimci ve yazar
1932 - Oktay Ekşi, Türk gazeteci
1933 - Şevket Kazan , Türk siyasetçi ve avukat (ö. 2020)
1938 - Oben Güney , Türk tiyatro sanatçısı (ö. 1993)
1940 - İsmail Kahraman , Türk hukukçu ve siyasetçi
1942 - Yavuz Özışık , Türk piyanist ve müzisyen (ö. 2017)
1945 - Güzin Özyağcılar , Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
1948 - Tom Waits , Amerikalı müzisyen
1956 - Larry Bird , Amerikalı basketbolcu
1968 - Esra Dermancıoğlu , Türk dizi ve sinema oyuncusu
1970 - Bay J (Jerfi Benveniste ), İtalyan asıllı Türk radyocu ve DJ
1971 - Chasey Lain , Amerikalı porno oyuncusu
1973 - İbrahim Kutluay , Türk basketbolcu
1977 - Dominic Howard, İngiliz müzisyen ve grup Muse'ın bateristi
1980 - John George Terry, İngiliz futbolcu
1981 - Tuba Ünsal , Türk oyuncu ve manken
1987 - Aaron Carter , Amerikalı şarkıcı ve oyuncu
1989 - Vladan Giljen , Karadağlı futbolcu
1989 - Nicholas Hoult, İngiliz oyuncu
1990 - Urszula Radwańska , Polonyalı tenisçi

VEFAT EDENLER

reşat

MÖ 43 - Cicero, Romalı politikacı ve yazar (d. MÖ 106)
1803 - Küçük Hüseyin Paşa, Osmanlı devlet adamı ve Kaptan-ı Derya (d. 1757)
1886 - Johann Philipp Becker , Alman devrimci (d. 1809)
1894 - Ferdinand de Lesseps , Fransız diplomat ve girişimci (Süveyş Kanalı’nı hayata geçiren) (d. 1805)
1936 - Osman Nuri Birgi , Türk akademisyen, siyasetçi ve doktor (d. 1872)
1947 - Nicholas Murray Butler , Amerikalı eğitimci, siyaset adamı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1862)
1955 - Fatin Gökmen , Türk astronom (d. 1877)
1956 - Reşat Nuri Güntekin , Türk romancı, öykücü ve oyun yazarı (d. 1889)
1974 - Mehmed Muhiddin Sevilen (Hayali Küçük Ali ), Türk Karagöz oynatıcısı (d.1886)
1975 - Thornton Wilder , Amerikalı oyun yazarı ve Pulitzer Ödülü sahibi (d. 1897)
1979 - Cavit Orhan Tütengil , Türk bilim adamı ve yazar (öldürüldü) (d. 1921)
1985 - Robert Graves , İngiliz akademisyen, şair ve romancı (d. 1895)
1990 - Joan Bennett , Amerikalı aktris (d. 1910)
1992 - Cengiz Tuncer , Türk siyasetçi (d. 1942)
1992 - Şahin Kaygun , Türk fotoğraf ve grafik sanatçısı (d. 1951)
1993 - Abidin Dino , Türk ressam (d. 1913)
2006 - Suat Sayın , Türk bestekâr, güftekâr ve ses sanatçısı (d. 1932)
2007 - Erhan Bener , Türk yazar (d. 1929)
2013 - Édouard Molinaro Fransız film yönetmeni ve senarist (d. 1928)
2016 - İsmet Sezgin Türk siyasetçi (d. 1928)
2017 - Süleyman Dilbirliği , Türk asker (d. 1926)

ÖNEMLİ OLAYLAR

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1787 - Delaware, Amerika Birleşik Devletleri Anayasasını onaylayan ilk eyalet oldu.
1836 - Martin Van Buren, Amerika Birleşik Devletleri'nin 8. Başkanı seçildi.
1905 - Moskova Ayaklanması başladı. Moskova’ya giren Çarlık Ordularıyla ayaklanmacılar arasında kıyasıya çarpışmalar yaşandı.
1917 - I. Dünya Savaşı: ABD, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na savaş ilan etti.
1920 - Türkiye Halk İştirakiyyun Fırkası kuruldu.
1921 - Kilis 'in Fransız işgalinden kurtuluşu.
1922 - Siyasal mizah dergisi, Akbaba yayın hayatına başladı.
1923 - Birleşik Krallık 'ta yapılan seçimlerde; Muhafazakar Parti 257, İşçi Partisi 191, Liberal Parti 158 milletvekilliği aldı.
1932 - Muhsin Ertuğrul'un "Bir Millet Uyanıyor" filmi gösterime girdi.
1934 - Türk Kadınlar Birliği , İstanbul'da bir mitingle kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakkını kutladı.
1941 - II. Dünya Savaşı: Kanada; Finlandiya, Macaristan, Romanya, ve Japonya'ya savaş ilan etti.
1941 - Pearl Harbor Saldırısı: Japon uçakları Amerikan deniz üssü Pearl Harbor'u bombaladı. 5 savaş gemisi, 14 gemi, 200 uçak yok edildi, 2400 kişi öldü.
1944 - Reşat Ekrem Koçu tarafından yayımlanan, İstanbul Ansiklopedisi'nin ilk fasikülü çıktı.
1958 - İstanbul sokaklarında "hulahup" çevirmek yasaklandı.
1961 - MGK, Başbakan İsmet İnönü'nün Başkanlığında ilk toplantısını yaptı.
1972 - Apollo 17, Ay görevine doğru yola çıktı.
1973 - İslam Konferansı Örgütü'ne üye 7 ülke tarafından geri kalmış İslam ülkelerini kalkındırmak amacı ile İslam Kalkınma Bankası kuruldu.
1975 - Endonezya, Doğu Timor'u işgal etti.
1979 - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil öldürüldü. Olay yerine "Anti Terör Birliği" imzalı bir bildiri bırakıldı.
1983 - İber Hava Yollarına ait bir Boeing 727 ile bir DC-9 yoğun siste Madrid Havaalanının pistinde çarpıştı: 93 kişi öldü.
1987 - Kaliforniya'nın Paso Robles şehrinde, bir yolcu uçağı düştü: 43 kişi öldü.
1988 - Ermenistan'da 6,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi: 25.000’in üzerinde ölü, 15.000'den fazla yaralı, 400.000 kişi evsiz kaldı.
1996 - TBMM'de harçları protesto etmek için pankart açan öğrencilerin yargılanması sona erdi; gençler toplam 96 yıla mahkûm oldular.
2002 - Bangladeş'te dört tiyatroya yapılan bombalı saldırılarda 18 kişi öldü, 200 kişi yaralandı.
2002 - Londra'da 51'incisi yapılan Dünya Güzellik Yarışması'nda Türkiye Güzeli Azra Akın Dünya Güzeli seçildi.
2004 - Hamid Karzai, Afganistan Devlet Başkanlığı görevine başladı.
2009 - Reşadiye saldırısı: Tokat'ın Reşadiye ilçesi, Sazak köyünde 7 Jandarmanın şehit edildiği pusu gerçekleşti.

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