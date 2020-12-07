Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 4 Aralık tarihte bugün neler oldu?

Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 7 Aralık tarihi Dünya Sivil Havacılık Günü olarak kabul edildi. Peki 7 Aralık’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 7 Aralık’ta doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...

DOĞUM GÜNLERİ

1598 - Gian Lorenzo Bernini, İtalyan heykeltıraş (ö. 1680)

1823 - Leopold Kronecker, Alman matematikçi ve mantık bilimci (ö. 1891)

1863 - Pietro Mascagni , İtalyan besteci (ö. 1945)

1875 - Hüseyin Cahit Yalçın , Türk gazeteci ve yazar (ö. 1957)

1909 - Nikola Vaptsarov, Bulgar şair (ö. 1942)

1915 - Eli Wallach , Amerikalı oyuncu ve Emmy ödülü sahibi (ö. 2014)

1916 - Yekaterina Budanova , Sovyet pilot (ö. 1943)

1919 - Ceyhun Atuf Kansu , Türk yazar, şair ve doktor (ö. 1978)

1928 - Noam Chomsky , Amerikalı dil bilimci, siyaset bilimci ve yazar

1932 - Oktay Ekşi, Türk gazeteci

1933 - Şevket Kazan , Türk siyasetçi ve avukat (ö. 2020)

1938 - Oben Güney , Türk tiyatro sanatçısı (ö. 1993)

1940 - İsmail Kahraman , Türk hukukçu ve siyasetçi

1942 - Yavuz Özışık , Türk piyanist ve müzisyen (ö. 2017)

1945 - Güzin Özyağcılar , Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1948 - Tom Waits , Amerikalı müzisyen

1956 - Larry Bird , Amerikalı basketbolcu

1968 - Esra Dermancıoğlu , Türk dizi ve sinema oyuncusu

1970 - Bay J (Jerfi Benveniste ), İtalyan asıllı Türk radyocu ve DJ

1971 - Chasey Lain , Amerikalı porno oyuncusu

1973 - İbrahim Kutluay , Türk basketbolcu

1977 - Dominic Howard, İngiliz müzisyen ve grup Muse'ın bateristi

1980 - John George Terry, İngiliz futbolcu

1981 - Tuba Ünsal , Türk oyuncu ve manken

1987 - Aaron Carter , Amerikalı şarkıcı ve oyuncu

1989 - Vladan Giljen , Karadağlı futbolcu

1989 - Nicholas Hoult, İngiliz oyuncu

1990 - Urszula Radwańska , Polonyalı tenisçi