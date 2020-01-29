Tarihin ünlü isimleri günümüzde yaşasa nasıl olurdu?

Tarihin önemli kişilerini ve resimleri modern tasarımlara dönüştüren 29 yaşındaki Dallaslı grafik tasarımcısı Becca Saladin, Mona Lisa tablosundan Jül Sezar’ın büstüne kadar birçok tarihi figürün heykelini ve tablosunu saatlerce inceledi. Gerçek kişilerin yanı sıra Mona Lisa tablosunu da inceleyen Saladin çalışmalarına geçen Şubat ayında başladı. Tarihin ünlü figürlerinin günümüzde yaşasa nasıl görüneceğini hayal ederek ve aslına bağlı kalarak tarihi kişiliklere modern bir görünüm kazandırdı.
ÜNLÜLERİN RESİMLERİNİ DİJİTAL BOYAMA TEKNİKLERİYLE GÜNÜMÜZE UYARLADI
Becca Saladin, dijital boyama ve photoshop teknikleri uygulayarak modern tablolar hazırladı. Napolyon ve 8’inci Henry’nin resimlerinden esinlenen sanatçı, Kleopatra ve Jül Sezar örneklerinde ise tarihi kişiliklerin büstlerini kullandı. Ünlü İngiliz yazar Jane Austen’den Abraham Lincoln’e kadar birçok tarihi figürleri modernleştirdi.
İşte ABD'li grafikerin ses getiren çalışmalarından bazıları:
7. Kleopatra
VII. Kleopatra, Antik Mısır'ın son Helenistik kraliçesidir. Asıl unvanı VII. Kleopatra olmasına rağmen Kleopatra olarak bilinir. VII. Kleopatra, M.Ö. 30 yılında zehir içerek hayatına son vermiştir.
Emperor Augustus
Augustus, Gaius Octavius Thurinus olarak doğmuş ve MÖ 44 yılında evlatlık edinilmesinin ardından Gaius Julius Caesar Octavianus, adını almıştır. MÖ 27 - MS 14 yılları arasında hüküm sürmüş Roma İmparatorluğu'nun ilk İmparatorudur.
Kral 7. Henry
VII. Henry İngiltere Kralı. Kral III. Richard'ı öldürüp İngiltere Kralı olmuştur. Tudor Hanedanı'ndan ülkeyi yöneten ilk kişi olarak tarihe adını yazdırmıştır.
İskoç Kraliçesi Mary
I. Mary, 14 Aralık 1542-24 Temmuz 1567 tarihleri arasında İskoçya kraliçesi oldu. 1558-1560 yılları arasında ise Fransa Kralı II. François ile evlenerek Fransa Kraliçesi oldu. 1587 tarihinde ise I. Elizabeth döneminde vatana ihanetten suçlanarak idam edildi.
Marie Antionette
Josephe Jeanne Marie Antoinette von Habsburg-Lorraine veya Maria Antonia Josepha Johanna, Fransa Kraliçesi ve Avusturya arşidüşesi. Kısaca Marie Antoinette veya Maria Antonia olarak bilinir. Kutsal Roma İmparatoru I. Franz ve eşi Avusturya İmparatoriçesi Maria Theresa'nın kızıdır.
Madame du Barry
Madam Cecilia Loise du Barry, Kral XV. Louis'in son metresi ve Marie Antoinette'in düşmanıdır. Madam du Barry aslında sıradan bir Fransızdır. Ancak XV. Louis onu saraydan bir soyluyla evlendirip saraya aldırır. Daha sonra du Barry ile evlendirdiği kişiyi ülkenin uzak bir yere tayin edip, du Barry'yi metresi yapmıştır.
Anne Boleyn
Anne Boleyn İngiltere kraliçesi. VIII. Henry'nin ikinci karısı ve I. Elizabeth'in annesidir. VIII. Henry'nin uğruna -adı daha sonra Anglikan Kilisesi olacak olan- İngiltere Kilisesi'ni kurduğu karısıdır.
15.Louis
XV. Louis, lakabı Sevilen Louis, 1715-1774 arasında Fransa Kralı. Güçsüz yönetimiyle krallık otoritesinin zayıflamasına yol açmış, 1789 Fransız Devrimi'nin patlak vermesinde etkili olmuştur.
I. Isabel
Kastilya ve Aragon kraliçesi Bu iki krallığı 1479'dan sonra kocası Aragon kralı II. Fernando ile birlikte yönetmiştir. Hükümdarlığı sırasında İspanya'nın birliğini sağlamış ve Kristof Kolomb'un Yenidünya'yı keşfiyle güçlü bir sömürge imparatorluğunun temelleri atılmıştır.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln, Amerikalı siyasetçi, devlet başkanı, hukukçu. Amerika Birleşik Devletleri'nin 16. başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin ilk başkanıdır. Lincoln, Amerikan İç Savaşı'nda Amerika Konfedere Devletleri'ne karşı büyük bir galibiyet elde etti. Ülkenin birliğini korudu ve köleliği bitirdi.
Elisabeth (Empress Elisabeth of Austria)
İmparatoriçe Elisabeth, İmparator Franz Joseph I ile evlenerek Avusturya İmparatoriçesi ve Macaristan Kraliçesi oldu. Elisabeth, Kraliyet Bavyeralı Wittelsbach Evi'nde doğdu. Takma adı Sisi olan Elisabeth, on altı yaşında İmparator Franz Joseph ile evlenmeden önce gayrı resmi bir hayat yaşadı.
Emperor Caligula
Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus, daha çok Caligula takma adı ile bilinir. 37 - 41 yılları arasında görev yapmış olan Emperor Caligula, Julio-Claudian Hanedanı mensubu ve Roma İmparatorluğunun üçüncü imparatorudur. Aşırı savurganlığı, tuhaflığı, ahlaksızlığı ve acımasızlığıyla tanınan Emperor Caligula, despot tavırlarıyla hafızalara kazınmıştır.
Jane Austen
Jane Austen 19. yüzyılda yaşamış İngiliz roman yazarı. Steventon, Hampshire'da 1775'te doğan Jane Austen; 1783'te Oxford'da bir akrabası sayesinde okumuş; eğitimine Southampton'da devam etmiş; en sonunda da kadınlar için açılmış bir okul olan Reading, Berkshire'da Abbey okulunda okumuştur.
Grace Kelly
Grace Patricia Kelly, Akademi Ödülü sahibi Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu. Pek çok filmde rol alan aktris The Country Girl filmi ile En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'nı elde etmiştir. Grace Kelly Monako Prensi III. Rainier ile evlenerek Monaco Prensesi unvanını almıştır.
Mona Lisa
Mona Lisa, İtalya'nın Floransa şehrindeki Rönesans sırasında Leonardo da Vinci tarafından kavak bir pano üzerine Sfumato tekniği ile resmedilmiş 16. yüzyıl yağlı boya portresidir. Resim halen Paris'teki Louvre Müzesi'nde Francesco del Giocondo'nun karısı, Lisa Gherardini Portresi başlığı altında sergilenmektedir.
Prens Albert
Francis Albert Augustus Charles Emmanuel Birleşik Krallık Kraliçesi olan I. Victoria'nın eşi. Kraliyet ailesindeki unvanı "Konsort Prens"tir. Saxe-Coburg-Gotha Hanesinin Dükü olan I. Ernest'in 2. oğlu olarak doğan Albert, 1839 yılında 1.derece kuzeni olan Kraliçe Victoria ile evlendi. Bu evlilikten 9 çocuğu oldu.
Kraliçe Nefertiti
Nefertiti, Mısır kraliçesi, Mısır Firavunu IV. Amenhotep'in eşi, Firavun Tutankhamun'un kayınvalidesidir. Adının kelime anlamı "güzellik geliyor" ya da 'güzelden gelen' anlamındadır. Nefertiti Mısır'ın en güçlü kadınlarından biriydi. Çünkü Nefertiti kocası Akhenaton, yani firavunla aynı düzeyde bulunuyordu.
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin, Amerikalı yayımcı, yazar, mucit, felsefeci, bilim insanı, siyasetçi ve diplomattır.
Büyük İskender
İskender ya da Büyük Iskender, II. Filip'in oğlu ve MÖ 336-323 yılları arasındaki Makedonya kralı.
Elizabeth Taylor
Dame Elizabeth Rosemond Taylor, iki kez Oscar kazanmış Liz Taylor olarak da tanınan İngiliz oyuncu. 79 yaşında kalp yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetmiştir. Taylor geçirdiği bir ameliyat sırasında tıbbi anlamda 5 dakika ölü kalmıştır.
Ingrid Bergman
Ingrid Bergman, İsveçli sinema ve tiyatro oyuncusu.
Jül Sezar
Jül Sezar, Romalı askerî ve politik lider. Aynı zamanda iyi bir hatip ve güçlü bir yazar olan Sezar, dünya tarihinin en etkili insanlarından birisi olarak kabul edilir. Eylemleriyle Roma Cumhuriyeti'nin Roma İmparatorluğu'na dönüşmesinde kritik bir rol oynamıştır.
Clevesli Anne
Clevesli Anne VIII. Henry'nin dördüncü karısıydı. Kral ile olan evliliğinin tamamlanmaması nedeniyle Kraliçe Anne taç giyememiştir. Kral ondan hoşlanmayarak evliliği iptal ettirmiş ve Anne'i kız kardeşi ilan etmiştir.
Jane Seymour
Jane Seymour, Sir John Seymour ve Margaret Wentwort'ın kızıdır. VIII. Henry'nin Anne Boleyn'in idam edilmesinden sonra evlendiği 3. karısıdır. Oğlu VI. Edward'ın doğumundan sonraki iki hafta içerisinde doğumun yarattığı etkilerden dolayı hayatını kaybetmiştir.
8. Henry
VIII. Henry, İngiltere kralı. Henry, babası VII. Henry'den sonra Tudor Hanedanı'na geçecek 2. prensti. Ama ağabeyi Arthur ölünce tahta o geçmiştir. En çok, altı kez evlenmesi ve İngiltere'yi Roma Katolik Kilisesi'nden ayırarak tamamen İngilizleştirerek Anglikan Kilisesini kurması ile tanınır.
Kraliçe Victoria
Victoria, Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı Kraliçesi ve Hindistan İmparatoriçesi. 19. yüzyılda 63 yıl yedi aylık bir süreyle Birleşik Krallık tarihinde II. Elizabeth'den sonra en uzun süre saltanat sürmüş hükümdardır.
Aragonlu Catherine
Aragonlu Catherine İngiltere kraliçesi VIII. Henry'nin ilk karısı ve I. Mary'nin annesidir. Kral II. Ferdinand ve Kraliçe Isabella'nın kızıdır.
Anastasiya Nikolayevna Romanova (Grand Duchess Anastasia Nikolaevna of Russia)
Anastasiya Nikolayevna Romanova, Rus İmparatorluğu'nun son hakimi Çar II. Nikolay'ın ve onun eşi Aleksandra Fyodorovna'nın en küçük kızıdır. Romanova, Grandüşes Olga'nın, Grandüşes Tatyana'nın ve Grandüşes Mariya'nın kardeşi; Rus çareviçi Aleksey Nikolayeviç'in ablasıdır.
Georgiana Cavendish (Georgiana Cavendish, Duchess of Devonshire)
İngilizceden çevrilmiştir-Devonshire Düşesi Georgiana Cavendish, bir İngiliz sosyetik, politik organizatörü, stil ikonu, yazar ve aktivistti. William Cavendish'in ilk eşi, 5. Devonshire Dükü ve 6. Devonshire Dükü'nün annesi idi.
Catherine Howard
Catherine Howard İngiltere Kraliçesi ve VIII. Henry'nin 5. eşi. Lord Edmund Howard ve Joyce Culpeper'in kızıdır. VIII. Henry'nin 2. eşi Anne Boleyn'in kuzenidir. 28 Temmuz 1540 ile 13 Şubat 1542 yılları arasında İngiltere Kraliçesi oldu. Hakkında ihanet dedikoduları çıkınca yargılandı ve idam edildi.
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