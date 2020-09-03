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  4. Tarihinde bir ilk! İBB'nin atlı zabıta birimi göreve başladı

Tarihinde bir ilk! İBB'nin atlı zabıta birimi göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 16:17 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurum tarihinde ilk kez kurulan 'Atlı Zabıta Birimi' Ayasofya Meydanı'nda devriye görevi yaptı.

Tarihinde bir ilk! İBB'nin atlı zabıta birimi göreve başladı

İstanbul Adalar'da Ruam hastalığı sonrası satın alınan atların bir kısmı sahiplendirilirken bir kısmı ise İBB tarafından kurulan Atlı Zabıta Birimi'nde kullanılmaya başlandı. 20 at ile kurulan Atlı Zabıta Birimi'nden 6 at ve zabıta görevlisi, ilk kez Ayasofya Camii Şerifi önünde bulunan meydanda devriye görevi yaptı. Zabıta Atlı Birliği'ne o sırada meydanda bulunan yerli ve yabacı turistler yoğun ilgi gösterdiler. Atlı zabıtalar İstanbul'da meydanlar, sahil şeridi, Adalar gibi noktalarda görev yapacaklar. İlk devriye ile ilgili açıklamalarda bulunan İBB Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, "Zabıta Atlı Birliği yeni kuruldu. Bunu Veteriner Hizmetleri Müdürlüğümüz ile birlikte son 5-6 aydır çalışıyoruz. Eğitimlerini yapıyoruz. Personelin eğitimlerini yapıyoruz. At sayımız şuan yeterlidir. Biz şuan 20 at ile başlıyoruz. Burada da bugün 6 at ile karşınıza çıktı. İstanbullulara gerek meydanlarda, gerek sahillerde, gerekse Adalar'da yeni bir konsept ile zabıta hizmeti vermeye çalışacağız" dedi.

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"HEM ATLARIN BAKIMLARINI YAPIYORLAR HEM ATA BİNMENİ EĞİTİMİNİ YAPIYORLAR"

Adalar'da faytonların kaldırılmasının ardından orada bulunan personeli istihdam ettiklerini belirten Engin Ulusoy, "Biz faytonları kaldırdıktan sonra oradaki personeli gerek at sahiplerinden gerek dışarıdan Veteriner Hizmetleri Müdürlüğümüze personel olarak aldık. Bu personelimiz atları bilen, atları tanıyan ve atların sağlığını koruyan veterinerlerimiz ile birlikte hem atların beslenme bakımlarını yapıyorlar hem de bunların binmesini ve eğitimini yapıyorlar. Biz de onları gerek veterinerlikte gerekse zabıta destek hizmetlerinde istihdam ediyoruz" dedi.

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DHA

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