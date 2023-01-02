"Tarihinde ilk kez" Öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile ilgili çarpıcı sözler: Bahçeli'den sonra yerine...

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş ve Ateş'in öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltılar olmuştu. 38 yaşındaki, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile bir binadan çıktıkları esnada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Olayın yankıları sürerken Sinan Ateş ile ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. İddialara göre, Ateş'in Devlet Bahçeli'den sonraki MHP'de genel başkan olarak görülmesi isteniyordu. Öte yandan ülkü ocaklarının tarihinde ilk kez bir genel başkanın suikast ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

"50 YILLIK TARİHİNDE İLK KEZ"

Halk TV'de konuşan Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, eski ülkü ocakları genel başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi olayı ve Sinan Ateş ile ilgili alakalı dikkat çeken ifadeler kullandı. Demirağ "Sinan Ateş, ülkü ocakları genel başkanlığı yapmış ve 50 yıllık tarihinde ilk kez… 1. 1980’den hemen önce Muharrem Şemsek vurulmuştu, ülkü ocakları genel başkanı. İkinci bir vaka yoktur. Muharrem Şemsek de hala yaşıyor. İlk defa bir ülkü ocakları genel başkanı bir suikast ile karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

"BAHÇELİ'DEN SONRAKİ MHP'DE GENEL BAŞKAN OLARAK GÖRÜLMEK İSTENEN BİRKAÇ KİŞİDEN BİRİYDİ"

Öte yandan Demirağ, "Bu şahıs aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi’nde doçent, yani öğretim görevlisi. Milliyetçi, ülkücü camiada da bilinen, sevilen bir isim. Şöyle ki size ilk defa bir konuyu açayım; Sinan Ateş, Devlet Bahçeli sonrasındaki Milliyetçi Hareket Partisi’nde genel başkan olarak görülmek istenen birkaç kişiden biriydi. Bu konuda kendisi de çalışmalar yapıyordu. Türkiye’nin çeşitli yerlerini geziyor ve camianın önde gelen kanaat önderleriyle bir araya geliyor, onlarla bu konuda istişare ediyordu. Ki vefatından bir gün önce de bir fotoğraf paylaştı. İki gün önce İstanbul’da. Türkiye’nin birçok yerinde benzeri fotoğrafları var." dedi.

Seda Selek’in “İYİ Partililerle bir araya geldiği fotoğrafı söylüyorsunuz?” değil mi sorusu üzerine Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, “Evet” yanıtını verdi. Demirağ konuşmasını devamında “Bakın, milliyetçi, ülkücü camia ne yazık ki bölündü. MHP’de kalanlar var, İYİ Parti’ye gidenler var, başka partilere gidenler var, parti içinde demokrasi olmadığı için bir kenarda bekleyenler de var. Sinan Ateş’in böyle bir özelliği vardı, çalışmaları da bu yöndeydi.” şeklinde konuştu.

"AĞLAYARAK TELEFONA ÇIKMIŞ"

Konuşmasının devamında Demirağ "Şu konuya dikkat çekmek istiyorum. Sinan Ateş, ülkü ocakları genel başkanı olmadan önce de MHP’nin genel sekreteri İsmet Büyükataman’ın 10 yıla yakın danışmanlığını yaptı TBMM’de. İsmet Büyükataman, 1980 öncesinde vurulup yaralanan Ateş’in babasının da arkadaşı. Aldığım bilgiler şöyle; bazı milletvekilleri İsmet Büyükataman’ı aradığında ağlayarak telefona çıkmış. Çok üzgün olduğunu ifade ettiler ama bakıyoruz bir partinin genel sekreteri bir başsağlığı mesajı bile yayınlayamıyor. Sadece genel sekreter mi? MHP’den bir tek kişi bu konuyla ilgili yorum da yapmadı başsağlığı bile yayınlamadı. Ülkü ocakları da aynı şekilde." şeklinde konuştu.

"BURSA'DAKİ CENAZE TÖRENİ İLGİNÇ"

Cenaze töreniyle ilgili de konuşan Demirağ "Dün Bursa’daki cenazede neredeyse 10 km’lik bir yürüyüş vardı. Bazı arkadaşlarımız 50 bin ile 70 bin arasında olduğunu söylüyorlar ki eğer cenaze bir gün bekletilmiş olsa çok daha kalabalık olacağıyla ilgili bir şey var. Bursa’daki cenaze töreni ilginç. Orada intikam sloganı da atıldı, çeşitli sloganlar atıldı. Ülkü camia bir nevi isyan etti. Bu ülkü ocakları genel başkanına sahip çıkılamayışının isyanını seslendirdiler orada. Çok sayıda istifanın olduğunu biliyorum, önümüzdeki günlerde bu istifalar devam edecek." ifadelerini kullandı.



