"Tarihine, kültürüne, insana dokunan hizmetlerden memnun olduk"

BİTLİS (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Geçmişine, tarihine, kültürüne, vatandaşına ve insana dokunan hizmetlerin yürütülmesinden büyük memnuniyet duyduk. İlimizde gördüğümüz sıcak atmosfer ve karşılaştığımız huzur iklimi de bizi memnun etti." dedi.
Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Abdullah Ayaz ile Bitlis'e gelen Çataklı, Vali İsmail Ustaoğlu ile Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nin tamamlandığı kent merkezi, restorasyonu tamamlanan Ulu ve Alemdar Camileri ile Feyzullah El Ensari Türbesi'ni inceledi.
Çataklı, türbe ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, valilik ve belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını söyledi.
Yapılan bazı çalışmaları da yerinde görme imkanı bulduklarını belirten Çataklı, "Geçmişine, tarihine, kültürüne, vatandaşına ve insana dokunan hizmetlerin yürütülmesinden büyük memnuniyet duyduk. İlimizde gördüğümüz sıcak atmosfer ve karşılaştığımız huzur iklimi de bizi memnun etti. Bu sebeple Valimize, çalışma arkadaşlarına ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Daha sonra beraberindekilerle Ahlat ilçesine giden Çataklı, kaymakamlıkta 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilçeye yerleştirilen Ahıska Türkleri için düzenlenen toplantıya katıldı.
TOKİ mevkisinde ikamet eden Ahıskalılar ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Çataklı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda Abdullah Ayaz ile Ahlat'a geldiklerini anlattı.
Ahıskalı kardeşleriyle hasbihal edip onları dinlediklerini dile getiren Çataklı, şunları kaydetti:
"Öz yurtlarına uzaktan da gelseler, asıl yurtlarında, Ahlat'ta huzur içinde olmalarını görmek bizi memnun etti. Burada gündeme gelen ihtiyaçlar, sorunlar ve talepler hususunda değerlendirme yapacağız. Ondan sonra olumlu bir atmosferin ortaya çıkması, sorun ve ihtiyaçların kısa sürede giderilmesi hususunda gayret edeceğiz ama buradan oldukça memnun şekilde ayrıldığımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Katkısı olanlara teşekkür ediyorum."
Çataklı, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı ile Emir Bayındır Kümbeti'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Mümtaz Çoban'dan ilçenin tarihi hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST'te açıklamalar
Diyarbakır'da facia! İki çocuk korkunç şekilde can verdi
Lise öğrencisi genç kız ve babasına 'hint keneviri' gözaltısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi
Öğretmen öğrencisini kaçırmaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı
Cinsel organlarına deterjan sürüp öldüler!
Ecstacy verilen ahtapotlar birbirlerine sarılmaya çalıştı
Twitter'dan korkutan açıklama: Virüs tespit edildi
'Doktorum' diyerek çocukların fotoğrafını isteyen sapık tutuklandı
Apple'ın son telefonu iPhone XS'de bomba özellik
Trigeminal Nevralji nedir? Trigeminal Nevralji belirtileri nelerdir? Trigeminal Nevralji ağrısı nasıl geçer?
30 yıldır dışarı adım dahi atamıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum