"Tarihine, kültürüne, insana dokunan hizmetlerden memnun olduk"

BİTLİS (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Geçmişine, tarihine, kültürüne, vatandaşına ve insana dokunan hizmetlerin yürütülmesinden büyük memnuniyet duyduk. İlimizde gördüğümüz sıcak atmosfer ve karşılaştığımız huzur iklimi de bizi memnun etti." dedi.

Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Abdullah Ayaz ile Bitlis'e gelen Çataklı, Vali İsmail Ustaoğlu ile Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nin tamamlandığı kent merkezi, restorasyonu tamamlanan Ulu ve Alemdar Camileri ile Feyzullah El Ensari Türbesi'ni inceledi.

Çataklı, türbe ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, valilik ve belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını söyledi.

Yapılan bazı çalışmaları da yerinde görme imkanı bulduklarını belirten Çataklı, "Geçmişine, tarihine, kültürüne, vatandaşına ve insana dokunan hizmetlerin yürütülmesinden büyük memnuniyet duyduk. İlimizde gördüğümüz sıcak atmosfer ve karşılaştığımız huzur iklimi de bizi memnun etti. Bu sebeple Valimize, çalışma arkadaşlarına ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.