Tarihle sanatın buluştuğu 'Phaselis Festivali' başladı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, bu yıl 10'uncusu düzenlenen 'Phaselis Festivali', 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Phaselis Antik Kenti'ndeki Borusan Quartet ve Gökhan Aybuluş konseriyle başladı.

Kemer Belediyesi'nin desteğiyle Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı'nca (KETAV) düzenlenen Phaselis Festivali, 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Phaselis Antik Kenti'nde başladı. Bu yıl 10'uncusu düzenlenen festivalin açılışına; Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, KETAV ve Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, yerli ve yabancı turistler ile davetliler katıldı.

Festival, Phaselis Antik Kenti'nde hazırlanan kokteylle başladı. Phaselis'in ünlü su kemerleri önünde yan flüt ve gitarla konuklar karşılanırken, kadın misafirlere karanfil verildi. Kokteylin ardından Borusan Quartet ve Gökhan Aybuluş Grubu sahneye çıktı. Grup sergilediği performansla konseri izleyenlerin beğenisini kazandı. Kemanda Esen Kıvrak ve Özgür Baskın, viyolada Efdal Altun, viyolonselde Çağ Erçağ ve piyanoda Gökhan Aybuluş'dan oluşan grup, davetlileri Arjantin'den Türkiye'ye müzikal yolculuğa çıkardı. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan grup, davetlilere keyifli akşam yaşattı.