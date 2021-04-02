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  4. Tarihte bir ilk! Bakan Akar ve komutanlardan kritik ziyaret

Tarihte bir ilk! Bakan Akar ve komutanlardan kritik ziyaret

02.04.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesi ile Gökçeada’yı ziyaret ederek "Rüzgar Alayı" olarak bilinen komando birliğinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar ve komutanların ziyareti, Gökçeada tarihinde Milli Savunma Bakanı ve TSK Komuta Kademesi'nin adaya birlikte yaptığı ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Tarihte bir ilk! Bakan Akar ve komutanlardan kritik ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Gökçeada'ya geldi.

Gökçeada Havalimanı'nda 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, Kaymakam Serhat Doğan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, 5. Komando Alay Komutanlığına geçti.

"Rüzgar Alayı" olarak bilinen komutanlıkta inceleme ve denetlemelerde bulunan Akar, faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

TARİHTE BİR İLK

Akar ve komutanların ziyareti, Gökçeada tarihinde Milli Savunma Bakanı ve TSK Komuta Kademesi'nin adaya birlikte yaptığı ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA


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Hulusi Akar

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