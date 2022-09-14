Tarihte bir ilk olacak! Ölümü 2-3 dakikaya indiriyorlar... Daha önce kimsede denenmedi, o mahkumda test edilecek

Teoride 2-3 dakika içinde acısız ölüme yol açtığı ifade edilen yeni yöntemin denek hayvanlar üzerindeki pratiklerinde, ölümlerin daha sancılı ve uzun olduğu iddia ediliyor. 3 kişiyi öldürdüğü için idam cezası alan Alan Eugene Miller, cezasını bu şekilde çekecek. Miller, 22 Eylül'de nitrojen hipoksi yöntemiyle infaz edilecek.

BİLİNÇ KAYBOLMUYOR, TARİHTE BİR İLK OLACAK!

ABD'de uzun süredir alternatif idam yöntemleri araştırılıyor. Bazı eyalerlerde nitrojen hipoksi yöntemi onaylandı. Mahkuma oksijen yerine nitrojen verileb bu yöntemin teoride acısız olduğu belirtilse de pratikte durumun nasıl olacağı yakın zamanda belli olacak. Kişinin 2-3 dakika içinde acısız şekilde hayatını kaybedeceği varsayılıyor.

ALAN EUGENE MİLLER, 22 EYLÜL'DE YENİ YÖNTEMLE İNFAZ EDİLECEK

Nitrojen hipoksi yöntemiyle infaz edilecek ilk insan olan Alan Eugene Miller, Alabama'da üç kişi öldürmekle yargılanıyordu. Bazı kişiler bu yöntemi desteklerken bazı bilim insanları da bu yöntemin pratikte daha sancılı olacağını iddia ediyor.



