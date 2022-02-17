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Tarihte Gündüz Bey nasıl öldü? Osman Bey Gündüz Bey'i öldürdü mü? Emre Basalak Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı?

17.02.2022 01:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında her Çarşamba yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Gündüz Bey'in ölüp ölmediği merak konusu oldu. Dizide Osman Bey, Moğollarla beraber hareket eden ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşmaya karar vermişti. Gündüz Bey karakterini Emre Basalak canlandırırken, karakterin diziden çıkıp çıkmadığı sorgulanıyor. Peki tarihte Gündüz Bey nasıl öldü? Emre Basalak Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı? İşte merak edilenler...

Tarihte Gündüz Bey nasıl öldü? Osman Bey Gündüz Bey'i öldürdü mü? Emre Basalak Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı?

Her Çarşamba akşamı ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Gündüz Bey'in durumu merak edildi. Emre Basalak'ın canlandırdığı Gündüz Bey karakteri hakkında "Osman Bey Gündüz'ü öldürdü mü?" sorusu merak ediliyor.

TARİHTE GÜNDÜZ BEY NASIL ÖLDÜ?

Gündüz Alp ya da Gündüzalp, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin soyundanndır ve çeşitli kaynaklara göre Ertuğrul Gazi'nin babası veya oğludur. Enverî'nin Düstûrnâme-i Enverî isimli eseri ve Karamanlı Mehmed Paşa'ya göre Ertuğrul Gazi'nin babası; Hasan bin Mahmûd el-Bayâtî'nin Câm-ı Cem-Âyîn adlı eseri, Âşıkpaşazâde'nin Âşıkpaşazâde Tarihi adlı eseri ve Neşrî'nin Kitab-ı Cihannüma adlı eserine göre ise Ertuğrul Gazi'nin oğlu ve Osman Gazi'nin kardeşi olarak tarif edilmektedir.

Geçmiş dönemlerde tarihi kayıtlarda geçen Gündüz Alp yetişkin bir ömre kadar uzanmaktadır, hatta Ertuğrul Gazi'den sonra Kayı Boyu'nun beyi olmak için kardeşi Osman Gazi ile mücadele etmektedir. Yani buna göre Gündüz Alp çocuk yaşta ölmemiş, yetişkin kişiliğe ulaşmış ve Osman Gazi ile giriştiği beylik mücadelesini kaybetmesine rağmen yine de kardeşinden ayrılmamıştır.

Ayrıca Eskişehir'de sancak beyliği yapan Gündüz Alp, Bizans ile yapılan hemen hemen her savaşa katılmıştır ancak İnegöl'ün alınışı sırasında şehit düştü.

GÜNDÜZ BEY'İ CANLANDIRAN EMRE BASALAK DİZİDEN AYRILDI MI?

Kuruluş Osman dizisinde Gündüz Bey karakterini canlandıran Emre Basalak'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı gelecek bölümde belli olmuş olacak.

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atv Kuruluş Osman dizisi
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