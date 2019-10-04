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Tarihte ilk yazılı antlaşmanın yapıldığı antik kent turizme kazandırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 13:14 | Son Güncelleme

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde bulunan ve tarihte ilk yazılı antlaşmanın yapıldığı yer olarak bilinen Hitit kenti Sarissa turizme kazandırılacak.3 bin 500 yıllık Hitit kenti Sarissa turizme kazandırılacak.

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde bulunan ve tarihte ilk yazılı antlaşmanın yapıldığı yer olarak bilinen Hitit kenti Sarissa turizme kazandırılacak.
3 bin 500 yıllık Hitit kenti Sarissa turizme kazandırılacak. Marburg Üniversitesinden Arkeolog Prof. Dr. Andreas Müller Karpe başkanlığındaki arkeolojik kazılarla gün yüzüne çıkartılan Sarissa elde edilen bulgular ile tarihe ışık tutarken, toprak altında kalan gizemleri ile Anadolu’da keşfedilmeyi bekleyen kültür mirasları arasında yer alıyor. Dünya tarihinde Hititler ile Mısırlılar arasındaki ilk yazılı anlaşmanın yapıldığı yer olarak kabul edilen antik kent, Hititlerin Anadolu’daki en büyük kentlerinden de birisi.
Sivas Valisi Salih Ayhan, antik kenti ziyaret ederek, Almanya Marburg Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Anderas Müller Karpe’den bilgi aldı. Ayhan, Kayalıpınar Samuha ve Sarissa antik kentlerinin düzenlenerek turizme kazandırılmasının planlandığını belirtti. Vali Ayhan, Milattan Önce 1400’lü yıllarda kurulan Sarissa kentinin Hititlerin en önemli şehirlerinden birisi olduğunu söyleyerek, "Samuha olarak bilenen Kayalıpınar’ı ve Sarissa’yı çok önemsiyoruz. Bu bölgeleri düzenlemelerini yapılarak turizme kazandırmayı planlıyoruz" dedi.

“Amacımız yabancı turistlerin ilgisini bölgeye çekmek”
Kayalıpınar ve Sarissa bölgesini turizme kazandırmak için çalışma yapacaklarını ifade eden Vali Ayhan, “Burada bir yaşanmışlık var, bir şehir kültürü var. 4 bin yıl önceki Anadolu tarihini gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Amacımız yabancı turistlerin ilgisini bölgeye çekmek. Bunun için de bir an önce çalışmalara başlayacağız” dedi.

Tarihte ilk yazılı antlaşmanın yapıldığı antik kent turizme kazandırılacak

Tarihte ilk yazılı antlaşmanın yapıldığı antik kent turizme kazandırılacak

Tarihte ilk yazılı antlaşmanın yapıldığı antik kent turizme kazandırılacak

Tarihte ilk yazılı antlaşmanın yapıldığı antik kent turizme kazandırılacak

Tarihte ilk yazılı antlaşmanın yapıldığı antik kent turizme kazandırılacak

Tarihte ilk yazılı antlaşmanın yapıldığı antik kent turizme kazandırılacak

Tarihte ilk yazılı antlaşmanın yapıldığı antik kent turizme kazandırılacak

Tarihte ilk yazılı antlaşmanın yapıldığı antik kent turizme kazandırılacak

Tarihte ilk yazılı antlaşmanın yapıldığı antik kent turizme kazandırılacak

Tarihte ilk yazılı antlaşmanın yapıldığı antik kent turizme kazandırılacak

Tarihte ilk yazılı antlaşmanın yapıldığı antik kent turizme kazandırılacak

Tarihte ilk yazılı antlaşmanın yapıldığı antik kent turizme kazandırılacak

Tarihte ilk yazılı antlaşmanın yapıldığı antik kent turizme kazandırılacak

Tarihte ilk yazılı antlaşmanın yapıldığı antik kent turizme kazandırılacak

Tarihte ilk yazılı antlaşmanın yapıldığı antik kent turizme kazandırılacak

Tarihte ilk yazılı antlaşmanın yapıldığı antik kent turizme kazandırılacak

Tarihte ilk yazılı antlaşmanın yapıldığı antik kent turizme kazandırılacak

Tarihte ilk yazılı antlaşmanın yapıldığı antik kent turizme kazandırılacak

Tarihte ilk yazılı antlaşmanın yapıldığı antik kent turizme kazandırılacak
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