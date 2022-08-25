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  4. Tarihte ilk! Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısı kesildi

Tarihte ilk! Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısı kesildi

25.08.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom, Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısının tarihte ilk defa kesildiğini bildirdi. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, nükleer tesisin civarında çıkan yangınların, santrali Ukrayna'nın elektrik şebekesine bağlayan hatlara zarar verdiği belirtildi.

Tarihte ilk! Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısı kesildi

Ukrayna Nükleer Enerji Ajansı Energoatom'dan yapılan açıklamada "Zaporijya Nükleer Enerji Santrali, Ulusal enerji şebekesinden tamamen koptu. Bu, tesisin tarihinde ilk kez yaşanan bir durum" denildi. Açıklamada, hatların hasara uğraması nedeniyle santralin elektrik şebekesiyle bağlantısının tarihte ilk defa kesildiği ifade edildi.

Santralin bulunduğu Energodar'daki Rus yanlısı yetkililer tarafından bugün yapılan açıklamada ise bölgedeki çatışmalardan ötürü yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle santralde güvenlik sisteminin devreye girdiği bildirilmişti.

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AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. 6 nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yalandır adam yani zelenski nasıl dikkat çekeceğini şaşırdı

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