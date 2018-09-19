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Tarihte komedinin ilk büyük ustası kimdir? (Hadi İpucu 18 Eylül 20.30)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 09:50 | Son Güncelleme

19 Eylül Çarşamba günü öğlen normal akşam da zor sorulu 2 yarışma yapılacak. Öğlen yapılacak Hadi yarışmasında sorulacak bir soru için ipucu paylaşıldı. Bu seferki ipucu tiyatro ve komedi hakkında. İpucunda tarihte komedinin ilk büyük ustası kabul edilen yazar soruluyor. İşte günün Hadi ipucu ve bugün yarışmada verilecek ödül miktarı...

Tarihte komedinin ilk büyük ustası kimdir? (Hadi İpucu 18 Eylül 20.30)

Hadi yarışmasında öğlen ve akşam yapılan her yarışmalarda çıkacak birer soru için ipucu veriliyor. Bu öğlen yani 19 Eylül Çarşamba 12.30’da yapılacak yeni yarışma için tiyatro ve komedya il eilgili bir ipucu verildi. İpucunda tarihte komedinin ilk büyük ustası olarak kabul edilen yazar soruldu? Peki Antik Yunan’dan bu komedya yazarı kimdir?

KOMEDİNİN İLK BÜYÜK USTASI

Tarihi çok eskiye dayanan komedinin ilk büyük ustası büyük komedya yazarı Aristofanes’tir. Eski komedyanın en büyük yazarı olarak nitelendirilen Aristofanes’in eseleri günümüzde de sahnelenmektedir. Günümüze ulaşamayan ilk oyunu "Bilgelerin Şöleni"nin MÖ 427’de oynandığı bilinmektedir. Dolayısıyla, Aristofanes’in oyun yazarlığı döneminin, Perikles'in ölümünden (MÖ 429) sonraki döneme tekabül ettiği söylenebilir. Yazar, Atina demokrasisinin en parlak dönemine yetişmiştir.

Perikles'in ölümünden sonra başa geçenlerin çıkarcı ve ikiyüzlü davranışları, Aristofanes'in komedyalarında sık sık yerilir. Özellikle Peloponez Savaşı esnasında savaş çığırtkanlığı yapan kişiler, Aristofanes'in "Barış Üçlemesi" diye adlandırılan komedya eserlerinde alaya alınırlar. Bu üçleme yazarın "Lysistrata" veya "Kadınlar Savaşı" (MÖ 411), "Barış" (MÖ 421), "Kömürcüler" (MÖ 425) adlı oyunlarından oluşmaktadır.

Aristofanes geleneklere bağlı ve her yeniliğe tepki gösteren bir yazardı. Düşüncelerinde tutucuydu. Edebiyatta ve sanatta yapılan yenilikleri pek beğenmezdi. Ona göre en iyi tragedya yazarı Aiskhylos’tur. Oysa her yönüyle yeni olan Euripides’i tutmaz, komedyalarında onunla alay ederdi. Yazarın tutumu Sofistlere ve doğal olarak Sokrates’e karşı da aynıydı; çünkü Aristofanes’in gözünde bunlar tehlikeli ihtilalcilerdi, gelenekleri yıkan, töreleri saymayan düşünürlerdi. Tüm bunlara rağmen, MÖ 411'de yazdığı "Lysistrata" oyununda gerçekleşeceğini umduğu barışı tesis etme görevini kadınlara verir. Bu durum, kadınların yurttaş bile sayılmadıkları Atina toplumu açısından önemli bir adımdır.

Aristofanes, yapıtlarını koronun ve mimin önemini koruduğu dramatik dönemin sonlarında vermiştir. Koroya yer vermeyen son oyunu da ("Plutos") kısa süren ve MÖ 4. yüzyıldan önce yerini Yeni Komedya’ya bırakan Orta Komedya’nın günümüze kalan tek örneği olarak bilinir.

Aristofanes’in yapıtlarının günümüzde de önemini koruması, diyaloglarındaki yaratıcılığa, genellikle yerinde ve ölçülü kullanılan yergi öğesine bağlanabilir. Özellikle Euripides’i alaya aldığı parodilerinin parlaklığının ve koro şarkılarının canlılığının yanı sıra barış, kadın-erkek ilişkileri, iktidara yergi gibi evrensel temaları ele alması, yapıtlarının geçerliliğini sağlayan diğer niteliklerdir. Her şeyden çok kadın ile erkek arasındaki aşk temasını işler. Oyunlarında para ve saygıdeğerlilik mutlu son için yeterli şartlardır.

YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Bu öğlen 12.30’da yapılacak Hadi yarışmasında para ödülü 6 bin TL olarak açıklandı.


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Anahtar Kelimeler:
Komedi aristofanes hadi ipucu

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