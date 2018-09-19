Tarihte komedinin ilk büyük ustası kimdir? (Hadi İpucu 18 Eylül 20.30)

Hadi yarışmasında öğlen ve akşam yapılan her yarışmalarda çıkacak birer soru için ipucu veriliyor. Bu öğlen yani 19 Eylül Çarşamba 12.30’da yapılacak yeni yarışma için tiyatro ve komedya il eilgili bir ipucu verildi. İpucunda tarihte komedinin ilk büyük ustası olarak kabul edilen yazar soruldu? Peki Antik Yunan’dan bu komedya yazarı kimdir?

KOMEDİNİN İLK BÜYÜK USTASI

Tarihi çok eskiye dayanan komedinin ilk büyük ustası büyük komedya yazarı Aristofanes’tir. Eski komedyanın en büyük yazarı olarak nitelendirilen Aristofanes’in eseleri günümüzde de sahnelenmektedir. Günümüze ulaşamayan ilk oyunu "Bilgelerin Şöleni"nin MÖ 427’de oynandığı bilinmektedir. Dolayısıyla, Aristofanes’in oyun yazarlığı döneminin, Perikles'in ölümünden (MÖ 429) sonraki döneme tekabül ettiği söylenebilir. Yazar, Atina demokrasisinin en parlak dönemine yetişmiştir.

Perikles'in ölümünden sonra başa geçenlerin çıkarcı ve ikiyüzlü davranışları, Aristofanes'in komedyalarında sık sık yerilir. Özellikle Peloponez Savaşı esnasında savaş çığırtkanlığı yapan kişiler, Aristofanes'in "Barış Üçlemesi" diye adlandırılan komedya eserlerinde alaya alınırlar. Bu üçleme yazarın "Lysistrata" veya "Kadınlar Savaşı" (MÖ 411), "Barış" (MÖ 421), "Kömürcüler" (MÖ 425) adlı oyunlarından oluşmaktadır.