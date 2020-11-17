HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Tarihte saptanan 10 yamyamlık örneği!

Tarihte saptanan 10 yamyamlık örneği!

17.11.2020 17:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tarihte saptanan 10 yamyamlık örneği!

Zombilerin gerçek olmadığını biliyoruz ama yamyamlık tarihte farklı dönemlerde ve topluluklarda uygulandı. İşte tarihten en çarpıcı 10 yamyamlık örneği.

Yamyamlık çok eskilere dayanıyor. Yaklaşık 900 bin yıl önce şimdiki İspanya’da bugünkü insan türünün atası Homo antecessor yamyamlığı pratik nedenlerden ötürü tercih etmişti.

2019’un Temmuz ayında Journal of Human Evolution isimli bilimsel dergide yayımlanan bir çalışmaya göre insanlar kolay yakalanabilir ve kısmen yararlı yüksek bir besin kaynağı olduğu için Homo antecessorlar tarafından tercih edilmiş.

Neandertaller

Evrimsel süreçte daha yakın akrabalarımızdan Neandertaller de bazen yamyamlık yapıyordu.

Arkeloglar İspanya’daki Sidrón mağarası, Fransa’daki Moula-Guercy mağarası ve daha yakın dönemde Belçika’daki bir mağara da dahil olmak üzere dünyanın farklı noktalarında Neandertal toplulukların yamyam olduğuna ilişkin kanıtlar tespit etti.

Yamyamlık dışında Neandertaller, yedikleri hısımlarının kalıntıarından aletler de tasarlıyordu.

BİAMİ KABİLESİ

Papua Yeni Gine’de insan öldürüp yiyen birbirinden izole birkaç topluluk var. Fakat bunların on yıllardır yamyamlık yapmadığı düşünülüyor.

2011’de Britanyalı televizyon sunucu Piers Gibbon, ülkedeki Biami topluluğunu ziyaret etmişti.

Kabilenin yaşlı üyelerinden biri Gibbon'a bir seferinde ölüm döşeğindeki kocası hakkında kötü konuştuğu şüphesiyle iki kadını öldürdüklerini anlatmıştı.

Kadınları öldürdükten sonra ateşte çevirip pişiren kabile üyleri, sonrasında da kadınların cansız bedenlerini yemişlerdi.

FORE KABİLESİ

Papua Yeni Gine’deki bir başka yamyam kabileyse Fore.

Fore kabilesindeki yamyamlık geleneği, ölümcül bir beyin hastalığı olan “kuru” epidemisine yol açmıştı.

Kabiledeki herkes epidemide yaşamını yitirmedi. Bazılarının vücudunda bu hastalığa ve deli dana gibi diğer “prion hastalıklarına” bağışıklık sağlayan genler bulunuyor.

Topluluğun 1950’lerde yamyalık yapmayı bırakması, epidemi vakalarında azalış sağladı.

Öte yandan, hastalığın semptom göstermesi uzun sürdüğünden, on yıllar boyunca vakalar tespit edildi.

XİXİMES KABİLESİ

2011'de arkeologlar, Meksika’nın kuzeyinde yer alan Cuevas del Maguey bölgesindeki antik Xiximes topluluğunun yaşadığı alanda yamyamlığa kurban gittiklerine ilişkin belirtiler taşıyan insan kemikleri buldu.

Kemikler, 1400’lerin başında inşa edilmiş sığınaklarda bulundu.

Xiximes topluluğunun, kazançlı bir tahıl hasadı vereceği inancıyla düşmanlarının etlerini yediği düşünülüyor.

AZTEKLER

Azteklerin insan kurban ettiği biliniyor. Fakat son çalışmalarla birlikte topluluğun yamyamlık ritüelleri düzenlediğine dair kanıtlar da bulundu.

Buna göre kurban edilenin bedeni soylu birine ya da toplumda öne çıkan kişilere yemeleri için sunuluyordu.

Bazı uzmanlarsa Azteklerde yamyamlığın kıtlık döneminde çok daha yaygın olabileceğini düşünüyor.

WARİ TOPLULUĞU

Brezilya’daki Wari' topluluğu hem kendi kabilesinden ölenlerin hem de savaşta tutsak aldıkları düşmanlarının etini yiyordu.

Wariler düşmanlarının etlerini öfke ve nefretlerini ifade etmek için yiyordu.

Kendi kabilelerinden yaşamını yitirenlerin etlerini yemeleriyse başka bir anlam taşıyor.

1960’ların sonuna kadar kendi topluluğundan hayatını yitirenlerin etlerini yiyen Wariler, böylelikle ölülerin arkasından yas tuttuklarına ve onları onurlandırdıklarına inanıyor.

16. VE 17. YÜZYIL AVRUPASI

  1. yüzyılın sonuna kadar Avrupa’da tıbbi amaçlarla yamyamlık uygulamalarına başvuruluyordu.

Örneğin, 16. yüzyılda yaşamış hekim Paracelsus, kan içmenin sağlıklı olduğunu savunuyordu.

İlaç almak için yeterli parası olmayanlar, idam edilenlerin kanlarından cüzi bir fiyata içmek için darağaçlarının etrafında toplanırdı.

KUZEY KUTBU'NDA YAMYAMLIK

Kuzey Kutbu'ndaki zorlu keşif görevlerinde de hayatta kalmak için mürettebat yamyamlığa başvurmak zorunda kalmıştı.

  1. yüzyılda HMS Erebus ve HMS Terror isimli iki keşif gemisi hava şartlarından ötürü mahsur kaldığında, mürettebat en yakındaki sığınağa 1609 kilometrelik yolu yürümeye koyuldu. Yolculuk tabii ki de iyi sonlanmadı.

150 yıl boyunca araştırmacılar, yolculuk sırasında hayatını kaybeden mürettebatların kalıntılarını keşfetti.

Kalıntılarda yamyamlık izleri olduğu tespit edildi.

AGHORİ YERLİLERİ

Hindistan’daki Aghori yerlileri de yamyam kabilelerden.

Bu aşırılıkçı grup, cesetlerin üzerinde meditasyon yapıyor ve kafataslarından kase tasarlıyor.

Bazı araştırmalara göreyse kabilenin üyeleri yamyamlık ritüelleri düzenliyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler
Siyah ışıkta parladığı keşfedildiSiyah ışıkta parladığı keşfedildi
11 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!11 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Pompeo: ABD ve Avrupa Türkiye'yi ortak ele almalı

Pompeo: ABD ve Avrupa Türkiye'yi ortak ele almalı

Seks yaptığı yerleri itiraf etti! Olay yanıt

Seks yaptığı yerleri itiraf etti! Olay yanıt

Sağlık Bakan Yardımcısı açıkladı! Koronavirüsle mücadelede yeni uygulama

Sağlık Bakan Yardımcısı açıkladı! Koronavirüsle mücadelede yeni uygulama

İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!

İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!

'Eve temizliğe gelen abla diziyi izlese...'

'Eve temizliğe gelen abla diziyi izlese...'

Sokağa çıkma kısıtlaması kararı mı alınacak?

Sokağa çıkma kısıtlaması kararı mı alınacak?

İlginizi Çekebilir

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Diğer Haberler

Kaktüslere dalan bisikletçinin vücuduna sayısız diken battı

Bisikletçi kaktüslere daldı sonrası korkunç!

İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!

İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!

Ornitorenklerin siyah ışıkta parladığı keşfedildi

Siyah ışıkta parladığı keşfedildi

Antalya'da korku dolu anlar! Köpekler, tezgahın altında sıkıştırdıkları kediyi öldürdü

İş yeri sahibi büyük şok yaşadı! Boğarak öldürdüler

Dev timsah kanalizasyonda bulundu! Ağırlığı bir tona yakın

Dev timsah kanalizasyonda bulundu!

Rusya'da madde bağımlısı genç, polis aracını çaldı

Şoke eden olay! Polis aracını çaldı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.