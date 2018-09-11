Tarihteki en ilginç olaylar

Peki sizce bu olaylardan hangileri daha önde geliyor olabilir? İşte duyunca şaşıracağınız tarihte yaşanmış en ilginç olaylar...

Tarihte yaşanmış ilginç olaylar

1 / 23 Roma imparatoru Commodus, imparatorluktaki tüm engelli insanları Roma'ya toplayıp Collesium'da ölümüne dövüştürmüştür.

2 / 23 1900'lü yılların başında sigara şirketleri doktorlarca önerildiklerine dair reklamlar yapıyordu.

3 / 23 Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında Amerikan ordusunda sadece 18 pilot vardı.

4 / 23 Amerikan iç savaşı sırasında Amerikan nüfusunun %2.5'u helak olmuştur.

5 / 23 Dünya tarihindeki en çok ölümün olduğu 10 savaştan 7'si Çin'de gerçekleşmiştir.

6 / 23 2'nci Dünya Savaşına katılan çoğu İngiliz tankında çay demlemek için gerekli tüm ekipmanlar mevcuttu.

7 / 23 Meksikalı general Santa Anna kaybettiği bacağı için görkemli bir cenaze töreni düzenlemiştir.

8 / 23 Saddam Hüseyin'e Detroit kentinin altın anahtarı verilmişti.

9 / 23 5. yüzyılda Avrupalılar hastalıklarını iyileştireceklerine inandıkları için ceset yerlerdi.

10 / 23 M.S. 755 yılında Çin'de çıkan Lushan isyanında 30 milyonun üzerinde insan ölmüştür ki bu rakam o günkü dünya nüfusunun 6'da biridir.

11 / 23 Eski Mısır'da sinekler Firavun'u rahatsız etmesin diye kölelerin vücudu balla kaplanırdı.

12 / 23 Deli Petro' olarak bilinen 1. Petro, karısıyla aşığını idam ettirdikten sonra kesik başlarını alkol dolu kavanoz içerisinde karısının odasında saklamıştır.

13 / 23 Orta Çağ'da ölü askerlerin dişlerinden protezler yapılırdı.

14 / 23 1487 yılında Aztek tapınağındaki ayinlerde 20 binin üzerinde insan kurban edilmiştir.

15 / 23 Geçtiğimiz 3.000 yılın sadece 240 yılı barış içinde geçmiştir.

16 / 23 Günümüzde kullanılan Amerikan bayrağı lise öğrencisi Robert Heft tarafından bir ödev olarak tasarlanmış ve Heft bu ödevinden ancak B alabilmiştir.

17 / 23 Buzul çağında Britanya adalarında yaşayan insanlar bere olarak insan kafatası kullanırlardı.

18 / 23 Orta Çağ'da hayvanlar yargılanır ve bazen de ölüme mahkum edilirdi.

19 / 23 1800'lü yıllarda insanların ölüp ölmediği tam anlaşılamadığı için tabutun içine zil mekanizması konur. Eğer gömülen kişi ölmemiş ise kendine geldikten sonra çıkarılması için zili çalardı.

20 / 23 Moğollar oklarının ucunu ateşe vermek için öldürdükleri düşmanlarının vücut yağlarını kullanırlardı.

21 / 23 Eski mısırda bir hükümdar öldüğünde, tüm yardımcıları ve hayvanları onunla birlikte canlı canlı gömülürdü.

22 / 23 En son süvari birliği 2. Dünya Savaşı sırasında kullanılmıştır. Alman piyade birliğine saldıran Moğol süvarilerinden 2000 kişi öldürülmüş, buna karşın hiç Alman askeri ölmemiştir.