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Tarihteki en ilginç olaylar

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 11.09.2018 13:34 | Son Güncelleme

İnsanoğlunun savaş, başarı ve yenilgilerle günümüze kadar ulaşan var olma çabası boyunca yaşanan bazı olaylar hafızalardan silinmeyecek nitelikte.

Peki sizce bu olaylardan hangileri daha önde geliyor olabilir? İşte duyunca şaşıracağınız tarihte yaşanmış en ilginç olaylar...

Tarihte yaşanmış ilginç olaylar

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Roma imparatoru Commodus, imparatorluktaki tüm engelli insanları Roma'ya toplayıp Collesium'da ölümüne dövüştürmüştür.
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1900'lü yılların başında sigara şirketleri doktorlarca önerildiklerine dair reklamlar yapıyordu.
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Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında Amerikan ordusunda sadece 18 pilot vardı.
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Amerikan iç savaşı sırasında Amerikan nüfusunun %2.5'u helak olmuştur.
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Dünya tarihindeki en çok ölümün olduğu 10 savaştan 7'si Çin'de gerçekleşmiştir.
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2'nci Dünya Savaşına katılan çoğu İngiliz tankında çay demlemek için gerekli tüm ekipmanlar mevcuttu.
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Meksikalı general Santa Anna kaybettiği bacağı için görkemli bir cenaze töreni düzenlemiştir.
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Saddam Hüseyin'e Detroit kentinin altın anahtarı verilmişti.
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5. yüzyılda Avrupalılar hastalıklarını iyileştireceklerine inandıkları için ceset yerlerdi.
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M.S. 755 yılında Çin'de çıkan Lushan isyanında 30 milyonun üzerinde insan ölmüştür ki bu rakam o günkü dünya nüfusunun 6'da biridir.
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Eski Mısır'da sinekler Firavun'u rahatsız etmesin diye kölelerin vücudu balla kaplanırdı.
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Deli Petro' olarak bilinen 1. Petro, karısıyla aşığını idam ettirdikten sonra kesik başlarını alkol dolu kavanoz içerisinde karısının odasında saklamıştır.
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Orta Çağ'da ölü askerlerin dişlerinden protezler yapılırdı.
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1487 yılında Aztek tapınağındaki ayinlerde 20 binin üzerinde insan kurban edilmiştir.
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Geçtiğimiz 3.000 yılın sadece 240 yılı barış içinde geçmiştir.
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Günümüzde kullanılan Amerikan bayrağı lise öğrencisi Robert Heft tarafından bir ödev olarak tasarlanmış ve Heft bu ödevinden ancak B alabilmiştir.
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Buzul çağında Britanya adalarında yaşayan insanlar bere olarak insan kafatası kullanırlardı.
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Orta Çağ'da hayvanlar yargılanır ve bazen de ölüme mahkum edilirdi.
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1800'lü yıllarda insanların ölüp ölmediği tam anlaşılamadığı için tabutun içine zil mekanizması konur. Eğer gömülen kişi ölmemiş ise kendine geldikten sonra çıkarılması için zili çalardı.
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Moğollar oklarının ucunu ateşe vermek için öldürdükleri düşmanlarının vücut yağlarını kullanırlardı.
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Eski mısırda bir hükümdar öldüğünde, tüm yardımcıları ve hayvanları onunla birlikte canlı canlı gömülürdü.
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En son süvari birliği 2. Dünya Savaşı sırasında kullanılmıştır. Alman piyade birliğine saldıran Moğol süvarilerinden 2000 kişi öldürülmüş, buna karşın hiç Alman askeri ölmemiştir.
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Büyük İskender tüm askerlerinden ailelerine mektuplar yazmasını ister ve ardından ailelerine güzel şeyler yazmamış olan askerlerini idam ettirirdi.
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