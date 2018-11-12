Tarihteki vejetaryen ünlüler

Geç vejetaryen: Albert Einstein

Bu sıra dışı bilim insanının vejetaryenliğe geçişi ileri yaşlarına denk geliyor. Ünlü fizikçi, beslenme alışkanlığındaki bu değişiklik öncesi dönem için de pişmanlık duymuş. Yazdığı bir mektupta şu satırlara yer vermişti: "İnsan bana et yemek için doğmamış gibi geliyor"

Gezgin bir vejetaryen: Alexander von Humboldt

Berlin doğumlu Alexander von Humboldt, tarihteki en önemli doğa bilimcilerden biri. Eti hayatından tamamen çıkarmasında sadece hayvanlara karşı saygısı değil aynı zamanda ekolojik kaygıları da etkili olmuş. Bilim insanı "Bir avcının yaşadığı yerde 10 çoban, 100 çiftçi ve 1000 bahçıvan yaşayabilir" notunu düşmüştü.

Vejetaryen bir filozof: Leo Tolstoy

Rus edebiyat ustası Tolstoy ileri yaşlarda hayatında köklü değişiklikler yaptı. Sigara, alkol ve et yemeyi bıraktı. Ayrıca etrafındakileri de bu yönde teşvik etmeye çalıştı. Bir keresinde teyzesinin önüne bir bıçak ile canlı bir tavuğu koyarak "Tavuk yemek istiyordun, işte sana tavuk" diye yemek servisi yapmıştı.

Şair vejetaryen: Johann Wolfgang von Goethe

Goethe hem fiziksel hem de ruh sağlığı açısından vejetaryen besleniyordu. Ünlü şair ve yazar, etsiz beslenmenin düşünme becerilerini güçlendirdiğine inanıyordu. Hayvanları kesenlere güvenmiyordu.