Tarihten günümüze Türkiye-Dağıstan ilişkileri

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi'nde gerçekleşen sempozyumda geçmişten bugüne iki bölge arasındaki ekonomik, siyasi ve sosyal ilişkiler enine boyuna tartışılırken, devlet politikalarına yönelik öneriler sunuldu. Türkiye açısından bölgenin dil, din birliği ve ortak geçmişinin Rusya-Kafkasya-Türkiye ilişkileri üzerine çalışan akademisyenler tarafından önem taşıdığı dile getirildi. Akademisyenler ayrıca geçmişte bölgede kurulmuş veya etkili olmuş Türk devletlerinin günümüzde de ilişkilerin seyrini etkilediğini vurguladı.

"TÜRK TOPLUMU KAFKASLARLA BİRLEŞMİŞTİR"

Sempozyumun açılışında konuşan FSMVÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, "Türkiye'nin Kafkasya ile tarihi birçok ilişkisi vardır. Türkiye'de bu konu üzerine pek çok çalışma da yapıldı. Kafkas göçleriyle birlikte Osmanlı zamanından günümüze Türkiye'ye birçok Kafkaslı yerleşmiştir. Buna dikkat ettiğimizde aslında bir noktada Türk toplumu Kafkaslarla birleşmiş, bütünleşmiştir" dedi.

"KAFKASYA İHMAL EDİLEMEZ"

Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde ciddi bir Kafkas kültürü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kurşun, "İhmal edilemez bir coğrafyadır. Geçmişte pek çok Kafkasyalı Osman ordusuna,bürokrasisine hizmet ettiği gibi bugün yine Kafkas kökenli kişiler Türk bürokrasisinde veya toplumun çeşitli kademelerinde varlıklarını sürdürmektedir" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN DAĞISTAN İLİŞKİSİ ÇOK ÖNEMLİ"

İlişkilerin yeniden bilimsel ortamda tartışılması, canlandırılması ve geleceğe taşımasını hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Kurşun, "Özellikle Türkiye'nin Dağıstan ile olan ilişkilerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu Rusya ile olan ilişkilerimizi geliştirmemizi de gerektiriyor. Üniversite olarak bunu Dağıstan'dan başlatmayı düşündük. Çünkü nüfus kütüklerimizde kısa bir araştırma yapsak 'dağıstanlı,dağıstani' diye yüzlerce isimle karşılaşırız" ifadelerini kullandı.