MAGAZİN

Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül boşanıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.02.2018 10:49 | Son Güncelleme

Tarık Akan’ın büyük oğlu Barış Üregül, bir yıl önce evlendiği şarkıcı Asya Engin Üregül’den boşanıyor.

Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül boşanıyor

Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle İstanbul Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açan Asya Engin Üregül, 500 bin liralık tazminat, 3 aylık bebeklerinin velayetini ve aylık 15 bin lira iştirak nafakası istedi.

Tarık Akan, 16 Eylül 2016’da 66 yaşında hayatını kaybetti. Babasının vefatı nedeniyle büyük oğlu Barış Üregül ile şarkıcı eşi Asya Engin Üregül düğün tarihini erteledi. Barış Üregül ile Asya Engin Üregül çifti, geçen yıl Ocak ayında Beyoğlu Tarihi Pano Şarap Evi’nde evlendi. Düğünün ardından açıklama yapan Barış Üregül, “Aileler arasında gizli bir düğün yapalım dedik. Babamın da görmesini isterdim. Onun üzüntüsünü yaşıyorum. Burayı sağlığımda babamla birlikte gelip tutmuştuk. Düğünü görmek nasip olmadı” dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asya Engin Üregül Tarık Akan

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında itiraf etti: İlişkim oldu, kocam duydu!

Canlı yayında itiraf etti: İlişkim oldu, kocam duydu!

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!

e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Fatih Altaylı e-devlet'in soy uygulamasının palavra olduğunu öne sürdü

Fatih Altaylı e-devlet'in soy uygulamasının palavra olduğunu öne sürdü

Olay yaratacak Afrin iddiası: 25 canlı bomba ve 5 bombalı araç

Olay yaratacak Afrin iddiası: 25 canlı bomba ve 5 bombalı araç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Özge Borak hayranları isyanda: Erken gittin

Özge Borak hayranları isyanda: Erken gittin

'Hiçbir konuda baskı yok' dedi ve...

'Hiçbir konuda baskı yok' dedi ve...

Seda Sayan neden hastanelik oldu?

Seda Sayan neden hastanelik oldu?

'Arif Sağ adımı ağzına almasın'

'Arif Sağ adımı ağzına almasın'

Müjde Ar o dizi ile ekranlara geri dönüyor!

Müjde Ar o dizi ile ekranlara geri dönüyor!

Aleyna Tilki reşit olacağı gece öyle bir şey yapacak ki...

Aleyna Tilki reşit olacağı gece öyle bir şey yapacak ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.