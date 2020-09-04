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Tarık Akan'ın torunu Gece dedesinin kopyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 13:37 | Son Güncelleme

Türk sinemasının usta isimlerinden biri olan Tarık Akan'ın torunu Gece annesiyle birlikte Bodrum'da görüntülendi. Gece'nin duruşu ve bakışları, dedesine olan benzerliği ile dikkat çekti.

Tarık Akan'ın torunu Gece dedesinin kopyası

Şarkıcı Asya Engin, usta oyuncu Tarık Akan'ın büyük oğlu Barış Zeki Üregül ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Gece ile Bodrum Marina'da objektiflere takıldı. Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; annesi ile el ele oyuncak mağazalarını gezen Gece'nin bakışı, duruşu dedesine olan benzerliği ile dikkat çekti.

Geçtiğimiz aylarda Barış Zeki Üregül ile yollarını ayıran şarkıcı Asya Engin, muhabirlerin boşanma süreci ve düğünde takılan altınları geri istemesi hakkında açılan davayla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
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"ORTAK BİR EVLADIMIZ VAR"

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Şarkıcı, "Ortak bir evladımız var, bu konuda konuşmak istemiyorum diyebilirim" dedi.

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Engin, Bodrum'da kızı Gece ile sakin bir yaşam sürdürdüğünü ve boşanma süresinin her kadın gibi en çok kendisini yorduğunu söyledi.

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